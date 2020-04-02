Еврейская Пасха 2020: как отмечать и что нельзя делать в Песах

Песах, известный также как еврейская Пасха, – весенний праздник в память об исходе евреев из Египта.

В 2020 году Песах начнется вечером 8 апреля и завершится 16 апреля. Подробнее о празднике, его истории, традиции и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

Песах 2020: традиции праздника Pixabay

История праздника Песах

Песах – центральный праздник в календаре иудеев, который связан с осознанием евреев как народа. Название праздника происходит от слова пасах, что на иврите означает "прошел мимо, миновал".

Праздник посвящен освобождению еврейского народа от 400-летнего египетского рабства. Господь, чтобы освободить избранный народ, послал на египтян десять казней, и только после десятой фараон отпустил евреев на свободу.

Накануне последней из казней египетских – поражения первенцев – Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы.

Песах празднуется в честь исхода евреев из Египта под предводительством пророка Моисея Pinterest

Праздник Песах также связывают с сезоном смены зимних пастбищ на летние, а обычай мазать дверные косяки кровью был магическим ритуалом защиты стад.

Пасха и Песах: чем отличаются

Несмотря на похожие названия у Песаха и Пасхи нет ничего общего. Однако по Новому Завету во время празднования Песаха Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю, перед предательством иуды и гибелью на кресте.

Также Спаситель отождествлял себя с пасхальным ягненком, которого евреи принесли в жертву перед освобождением из Египта.

"Тайная вечеря". Фреска Леонардо да Винчи, 1495-1497 wikipedia.org

Традиции праздника Песах

Первый и последний день празднования Песаха – выходные, а вся неделя считается праздничной и наполовину рабочей. В современном Израиле в дни Песаха люди стараются путешествовать.

Дата Песаха исчисляется по иудейскому лунному календарю и выпадает на 14 нисана, первого весеннего месяца.

В первый вечер Песаха после заката на ужин собирается вся семья. Праздничный ужин называется седер, и на него принято подавать особенную еду в специальном блюде.

В Песах евреи едят пресный хлеб мацу, который народ ел после исхода из Египта.

На Песах пекут специальный хлеб, который называется "маца" Pixabay

Также на столе традиционно присутствуют горькая зелень – символ горечи египетского рабства, символ жизни – вареные яйца, смесь тертых яблок, орехов и фиников, которая символизирует глину, с которой в рабстве работали евреи.

Также на стол кладут кусок жареной баранины, который не едят, – он является символом жертвоприношения в Египте.

Также на седер готовят традиционные для Шабата блюда: салаты, тушеный батат, курица в медовом соусе, печеная рыба и т.п.

Поднос, на который принято класть блюда для седера happymigration.com

Во время ужина нужно выпить четыре бокала вина или кошерного виноградного сока – в соответствии с числом данных богом обещаний еврейскому народу: "Выведу, спасу, избавлю и возьму". Далее наливают пятый бокал – Элияу (пророка), его не пьют.

Во время Песаха, как и на Суккот, Шавуот и другие праздники, часто можно услышать фразу Хаг Самеах, которая значит "С праздником!". Ответить можно этой же фразой.

Песах: что нельзя делать

На Песах нельзя есть продукты, которые готовятся путем брожения: хлеб, пиво или другой алкоголь на основе солода.

Более того, их запрещается хранить в доме, потому перед праздником в доме делают тщательную уборку, избавляясь от этих продуктов.

Песах 2020: что нельзя делать Pixabay

В первый и последний день Песаха нельзя работать. Остальная часть праздничной недели – частично рабочая.

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