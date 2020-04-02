Главная Новости
2 апреля • обновлено в 07:23
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Еврейская Пасха 2020: как отмечать и что нельзя делать в Песах

577
Читать материал на украинском

Песах, известный также как еврейская Пасха, – весенний праздник в память об исходе евреев из Египта.

В 2020 году Песах начнется вечером 8 апреля и завершится 16 апреля. Подробнее о празднике, его истории, традиции и запретах рассказывает OBOZREVATEL.

Песах 2020: традиции праздника

Песах 2020: традиции праздника

Pixabay

История праздника Песах

Песах – центральный праздник в календаре иудеев, который связан с осознанием евреев как народа. Название праздника происходит от слова пасах, что на иврите означает "прошел мимо, миновал".

Праздник посвящен освобождению еврейского народа от 400-летнего египетского рабства. Господь, чтобы освободить избранный народ, послал на египтян десять казней, и только после десятой фараон отпустил евреев на свободу.

Накануне последней из казней египетских – поражения первенцев – Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы.

Песах празднуется в честь исхода евреев из Египта под предводительством пророка Моисея

Песах празднуется в честь исхода евреев из Египта под предводительством пророка Моисея

Pinterest

Праздник Песах также связывают с сезоном смены зимних пастбищ на летние, а обычай мазать дверные косяки кровью был магическим ритуалом защиты стад.

Пасха и Песах: чем отличаются

Несмотря на похожие названия у Песаха и Пасхи нет ничего общего. Однако по Новому Завету во время празднования Песаха Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю, перед предательством иуды и гибелью на кресте.

Также Спаситель отождествлял себя с пасхальным ягненком, которого евреи принесли в жертву перед освобождением из Египта.

"Тайная вечеря". Фреска Леонардо да Винчи, 1495-1497

"Тайная вечеря". Фреска Леонардо да Винчи, 1495-1497

wikipedia.org

Традиции праздника Песах

Первый и последний день празднования Песаха – выходные, а вся неделя считается праздничной и наполовину рабочей. В современном Израиле в дни Песаха люди стараются путешествовать.

Дата Песаха исчисляется по иудейскому лунному календарю и выпадает на 14 нисана, первого весеннего месяца.

В первый вечер Песаха после заката на ужин собирается вся семья. Праздничный ужин называется седер, и на него принято подавать особенную еду в специальном блюде.

В Песах евреи едят пресный хлеб мацу, который народ ел после исхода из Египта.

На Песах пекут специальный хлеб, который называется "маца"

На Песах пекут специальный хлеб, который называется "маца"

Pixabay

Также на столе традиционно присутствуют горькая зелень – символ горечи египетского рабства, символ жизни – вареные яйца, смесь тертых яблок, орехов и фиников, которая символизирует глину, с которой в рабстве работали евреи.

Также на стол кладут кусок жареной баранины, который не едят, – он является символом жертвоприношения в Египте.

Также на седер готовят традиционные для Шабата блюда: салаты, тушеный батат, курица в медовом соусе, печеная рыба и т.п.

Поднос, на который принято класть блюда для седера

Поднос, на который принято класть блюда для седера

happymigration.com

Во время ужина нужно выпить четыре бокала вина или кошерного виноградного сока – в соответствии с числом данных богом обещаний еврейскому народу: "Выведу, спасу, избавлю и возьму". Далее наливают пятый бокал – Элияу (пророка), его не пьют.

Во время Песаха, как и на Суккот, Шавуот и другие праздники, часто можно услышать фразу Хаг Самеах, которая значит "С праздником!". Ответить можно этой же фразой.

Песах: что нельзя делать

На Песах нельзя есть продукты, которые готовятся путем брожения: хлеб, пиво или другой алкоголь на основе солода.

Более того, их запрещается хранить в доме, потому перед праздником в доме делают тщательную уборку, избавляясь от этих продуктов.

Песах 2020: что нельзя делать

Песах 2020: что нельзя делать

Pixabay

В первый и последний день Песаха нельзя работать. Остальная часть праздничной недели – частично рабочая.

Читайте также в OBOZREVATEL: Пасха 2020 в Украине в карантин: какие традиции и что теперь строго запрещено делать.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Пасха Праздники
Место
Украина
Теги
запрет пасхальный стол История Израиль традиции церковь праздник религия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Праздники

Коронавирус. Самое важное

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги