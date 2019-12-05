День Вооруженных Сил Украины: поздравления в стихах и прозе

День Вооруженных Сил Украины отмечается каждый год 6 декабря. Этот праздник появился в 1993 году благодаря постановлению Верховной Рады Украины.

Ранее, при правлении Виктора Януковича, день ВСУ был практически позабыт, однако после начала войны на Донбассе вернул свою актуальность. В этот день в воинских частях проводят торжественные собрания и праздничные концерты, вручаются государственные награды. В церквях служат божественную литургию. OBOZREVATEL же собрал лучшие поздравления для защитников Украины.

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины – поздравления в прозе

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе. Слава вам! И слава Украине!

***

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинских Вооруженных Силах есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты у нас есть.

***

Солдаты, офицеры, генералы и все, кто служит в Вооруженных Силах Украины. Поздравляю с Днем Вооруженных Сил каждого, кто с оружием в руках стоит на страже Украины. Вы стали наследниками легендарной славы украинского казачества, героев освободительной войны и победителей нацизма и сталинизма. Мужество и профессионализм, проявленные украинскими солдатами на Донбассе, уже завоевали для молодого украинского войска уважение во всем мире. Верю, что Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут с честью выполнять свой долг перед родиной, надежно защищать мир и спокойствие украинского народа. Слава Украине!

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины – поздравления в стихах

Пусть служба твоя, как по маслу, идет,

Пускай тебя слава военная ждет,

Пускай покорятся все горы, моря!

Прими поздравленья с 6-м декабря!

Служба пусть идет, как надо,

Будет праведной награда!

В личной жизни все путем,

Пусть она забьет ключом!

***

Всем украинским военным,

Вам красивым, обалденным,

Шлю я много поздравлений,

Ежегодно повышений!

С неба звезды чтоб упали -

На погонах засияли!

В жизни сказочных мгновений,

А от женщин - восхищений!

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100... и не иначе.

День Вооруженных Сил Украины – открытки

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины – видео-поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу закон о присвоении воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!