День сыновей: как поздравить с праздником. Стихи, смс, открытки

22 ноября отмечают День сыновей или День сына. Праздник достаточно новый и еще не является официальным.

История появляения праздника до сих пор неизвестна. В связи с этим, для этого дня нет определенных традиций или правил. Однако День сына уже успел завоеваеть любовь у многих людей, ведь все любящие родители стремятся подарить своим чадам заботу и внимание. А День сына - лишь еще один повод рассказать о своей любви.

OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем сына, которые станут приятным сюрпризом в праздник.

Поздравления с Днем сыновей в стихах

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире все, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя,

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью,

Был храним от зла и бед!

Отмечаем мы сегодня

Важный день, День сыновей,

Чтоб своих родных сынишек

Вы поздравили скорей.

Всем им крепкого здоровья,

И здоровья, хоть куда,

Чтоб они вас поддержали

И любили все года.

В дочки-матери играть

Нет сегодня смысла,

Как мальчишек поздравлять —

Вот об этом мысли.

Всех, кто сын, и кто отец

(ну конечно, сына).

С праздником вас, наконец,

От всех нас, любимых!

Поздравления с Днем сыновей в смс

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днем сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.

Поздравляю с Днем сыновей. Желаю быть самым лучшим сыном, опорой и поддержкой отца, надеждой и гордостью матери. Почитай и уважай своих родителей, стремись всегда к успеху и добивайся в жизни всех значимых целей.

Папина гордость и мамина радость растет в семье. В тебе воплотились все лучшие качества от двух любящих сердец. Поздравляем нашего любимого (имя) с прекрасным праздником сыновей и желаем прекрасной судьбы и счастья.

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