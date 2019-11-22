День сыновей: как поздравить с праздником. Стихи, смс, открытки

22 ноября отмечают День сыновей или День сына. Праздник достаточно новый и еще не является официальным.
История появляения праздника до сих пор неизвестна. В связи с этим, для этого дня нет определенных традиций или правил. Однако День сына уже успел завоеваеть любовь у многих людей, ведь все любящие родители стремятся подарить своим чадам заботу и внимание. А День сына - лишь еще один повод рассказать о своей любви.
OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем сына, которые станут приятным сюрпризом в праздник.
Поздравления с Днем сыновей в стихах
Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире все, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!
Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя,
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!
Отмечаем мы сегодня
Важный день, День сыновей,
Чтоб своих родных сынишек
Вы поздравили скорей.
Всем им крепкого здоровья,
И здоровья, хоть куда,
Чтоб они вас поддержали
И любили все года.
В дочки-матери играть
Нет сегодня смысла,
Как мальчишек поздравлять —
Вот об этом мысли.
Всех, кто сын, и кто отец
(ну конечно, сына).
С праздником вас, наконец,
От всех нас, любимых!
Поздравления с Днем сыновей в смс
Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днем сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.
Поздравляю с Днем сыновей. Желаю быть самым лучшим сыном, опорой и поддержкой отца, надеждой и гордостью матери. Почитай и уважай своих родителей, стремись всегда к успеху и добивайся в жизни всех значимых целей.
Папина гордость и мамина радость растет в семье. В тебе воплотились все лучшие качества от двух любящих сердец. Поздравляем нашего любимого (имя) с прекрасным праздником сыновей и желаем прекрасной судьбы и счастья.
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