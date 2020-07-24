День святой Ольги: молитва, традиции, приметы и запреты 24 июля

В пятницу, 24 июля, отмечается День святой Ольги. В этот день православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини киевской, бабушки крестителя Киевской Руси князя Владимира, которая первой из правителей страны приняла христианство.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о празднике, его истории, традициях, приметах и запретах, а также о том, как стоит молиться святой Ольге.

История праздника: кем была княгиня Ольга

Княгиня киевская Ольга была бабушкой крестителя Киевской Руси князя Владимира и женой князя Игоря, гибель которого от рук древлян описана в знаменитой "Повести о полку Игореве".

После гибели мужа Ольга правила Киевской Русью как регент при малолетнем сыне Святославе с 945 по 960 год. В 954 году княгиня с паломничеством и дипломатической миссией посетила Царьград, где приняла христианство. При крещении Ольге было дано имя Елена, в честь святой царицы, обретшей Крест Господень.

Вернувшись из Византии, княгиня Ольга принялась ревностно нести христианскую веру язычникам, при ней появились первые христианские храмы. "Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи", – отмечено в древнерусских летописях.

Княгиня киевская Ольга была бабушкой крестителя Киевской Руси князя Владимира Pinterest

В чем помогает святая Ольга

День святой равноапостольной княгини Ольги отмечается 24 июля – в дату ее смерти (княгиня преставилась в 969 году).

Считается, что святая Ольга является покровительницей вдов и новообращенных христиан, ей молятся о замужестве и семейном счастье, а икона святой оберегает семью и детей от бед и зла, помогает укрепить веру, решить сложные, конфликтные и опасные ситуации, обрести мудрость и поступать справедливо.

Традиции праздника

В народном календаре день 24 июля прослыл как Ольгин день, или Ольга Страдница: праздник обычно приходится на самый разгар работ в поле.

Наши предки молились святой Ольге о хорошей погоде и о милосердии к жнецам. "Ольга – на поле подмога", – говорили люди. Праздник в честь княгини Ольги был еще известен как "Стожары" – так называли звездное скопление в созвездии Тельца.

Считается, что икона свято Ольги святой оберегает семью от зла ikona-i-molitva.info

Приметы на 24 июля

На сосне много шишек – хорошо уродится ячмень.

Коровы мало пьют воды, днем спят – к дождю.

Яркое сияние Стожар в безоблачном небе – к удачной страде и богатому урожаю. Охотникам эта же примета сулила шанс добыть медведя.

Желтая акация сильно пахнет, а возле нее вьются мелкие насекомые – к дождю.

Резкий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Святой Ольге издавна молились о хорошей погоде и о милосердии к жнецам Pixabay

Что нельзя делать в День Ольги

проводить праздник в ленивом бездействии;

ссориться, злиться, ругаться, обижаться, сквернословить;

стирать;

брать деньги в долг;

планировать свадьбу.

Молитва святой равноапостольной Ольге

О великая угоднице Божия, богоизбранная и богопрославленная, равноапостольная великая княгине Ольго!

Ты отринула еси зловерие и нечестие языческое, уверовала еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога, и восприяла еси святое Крещение, и положила еси начало просвещению земли Российския светом веры и благочестия.

Ты еси духовная родоначальница наша, ты по Христе Спасителе нашем первая виновница просвещения и спасения рода нашего.

Ты еси теплая молитвенница и ходатаица о отечестве Всероссийстем, воинстве и всех людех. Сего ради смиренно молим тя:

призри на немощи наша и умоли Премилосердпго Царя небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззаконьми нашими,

но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, вуо еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и

заблуждений, татися же во путях спасения и истины, нецклоннаго исполнения заповедей Божиих и усавов святыя Церкве.

Моли, блаженная Ольго, Человеколюбца Господа, да пробавит нам великую милость Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смеротоносных болезней и от всякаго зла,

да подаст нам благорастворенияе воздуха и плодоносие земли, да сохранит страну нашу от всех козней и навет вражиих,

да соблюдет в судеях и правителех правду и милость, да даст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение, о еже усердно службы своя исполняти,

любовь между собою и единомыслие имети, на благо отечества и Святыя Церкве верне подвизатися,

да возсияет свет спасительныя веры в стране нашей во всех концех ея, да обратятся к вере неверующии, да упразднятся вся ереси и расколы.

Да, тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства на Небеси, хваляще и превозносяще Бога во веки веков.

Аминь.

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