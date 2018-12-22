День святой Анны-2018: что нельзя делать в этот праздник

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии — матери Иисуса Христа.

Традиции праздника

По традиции этот день начинается с молитвы за детей. Те, кому Бог еще не послал ребенка — просят святую Анну о зачатии, а бесплодные люди просят вылечить их от этой болезни. Также беременные женщины молятся за благополучные роды и здоровье для себя и малыша.

День святой Анны Фото: svataya-anna-istoriya

В День святой Анны в старину устраивали девичники, чтобы девушки могли согласовать, как праздновать рождественские праздники. Также они изготавливали различные новогодние украшения.

Кроме того, с этого дня начинали активно готовиться к праздникам: хозяйки делали генеральную уборку в доме и заготавливали продукты к Рождеству.

Чего категорически нельзя делать в этот день

В день святой Анны женщинам запрещается вязать, вышивать и вообще брать в руки иглу или нить —- иначе будет болеть голова.

Также в этот день не принято стирать и убирать. И вообще рекомендуется отказаться от любой работы.

Икона святой Анны Фото: theprayerbook.info

Кроме того, верующим следует соблюдать Рождественский пост. Нельзя есть мясо, молочные продукты и даже рыбу (в Рождественский пост ее едят только по вторникам, четвергам, субботам и в воскресенье).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на субботу, 22 декабря, приходится день зимнего солнцестояния. Это время, когда угол наклона Земли к Солнцу минимальный, поэтому в наших краях наступает самый короткий день в году.