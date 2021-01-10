День памяти 20 000 мучеников: история, традиции и приметы
В воскресенье, 10 января, православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников Никомидийских, которые были сожжены в христианском храме в 302 году.
Этот день в народе издавна был известен как Рождественский мясоед, или Домочадцев день. OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, истории и запретах праздника.
В Рождество в 302 году римский император Максимиан велел христианам, собравшимся в соборной церкви города Никомидии, вблизи Константинополя (сейчас территория Турции), принести жертву языческим идолам. Верующие отказались исполнять волю правителя, за что были сожжены в храме.
Когда люди Максимиана поджигали церковь, епископ Анфим Никомидийский крестил и причащал людей. Святителю удалось спастись, но он пострадал позже, когда император узнал о местонахождении выжившего. Максимиан отправил своих воинов на поиски Анфима, и он встретился им на пути, пригласил к себе, угостил обедом, после чего рассказал, кто он.
Во время встречи со святым воины приняли христианство и были крещены, но епископ настоял, чтобы они выполнили приказ императора. В том же, 302 году, Анфим принял мученическую смерть: Максимиан повелел усечь мечом святителя.
10 января продолжаются Святки. Название дня – Мясоед – обозначает длительное время, когда церковь разрешает к употреблению мясо после ограничений Рождественского поста.
В эту дату в старину отмечали Домочадцев день. Наши предки в праздник старались держаться семьями и всю работу делать сообща.
В канун праздника существовал обычай загадывать желание. Для этого на Красной горке (месте гуляний) вбивали кол в землю, а утром семьи приходили и завязывали на нем ленточки.
Вьюга и мороз – к холодному лету.
Соль отсырела – к непогоде.
Нет ветра, иней на деревьях – к удачному и урожайному году.
Кошка спит целый день, воробьи чирикают под крышей – к потеплению.
Сильный снегопад – к оттепели.
Быть в одиночестве: праздник издавна отмечали семейным застольем.
Заниматься тестом и выпечкой женщинам – эта примета предвещает ссору.
Открывать окна и выносить мусор, чтобы счастье и благополучие не покинули дом.
Брать деньги в долг: иначе, согласно поверью, человек надолго останется в должниках.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как празднуются Святки, а также что нельзя делать. Праздник отмечали еще в шестом веке: в документах тех времен церковь предписывала всем верующим почитать его.