День памяти 20 000 мучеников: история, традиции и приметы

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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20 тысяч мучеников Никомидийских были сожжены в храме в 302 году

В воскресенье, 10 января, православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников Никомидийских, которые были сожжены в христианском храме в 302 году.

Этот день в народе издавна был известен как Рождественский мясоед, или Домочадцев день. OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, истории и запретах праздника.

20 тысяч мучеников Никомидийских: история

В Рождество в 302 году римский император Максимиан велел христианам, собравшимся в соборной церкви города Никомидии, вблизи Константинополя (сейчас территория Турции), принести жертву языческим идолам. Верующие отказались исполнять волю правителя, за что были сожжены в храме.

Когда люди Максимиана поджигали церковь, епископ Анфим Никомидийский крестил и причащал людей. Святителю удалось спастись, но он пострадал позже, когда император узнал о местонахождении выжившего. Максимиан отправил своих воинов на поиски Анфима, и он встретился им на пути, пригласил к себе, угостил обедом, после чего рассказал, кто он.

Во время встречи со святым воины приняли христианство и были крещены, но епископ настоял, чтобы они выполнили приказ императора. В том же, 302 году, Анфим принял мученическую смерть: Максимиан повелел усечь мечом святителя.

Мученик Анфим Никомидийский был усечен мечом
Традиции в Рождественский мясоед

  • 10 января продолжаются Святки. Название дня – Мясоед – обозначает длительное время, когда церковь разрешает к употреблению мясо после ограничений Рождественского поста.

  • В эту дату в старину отмечали Домочадцев день. Наши предки в праздник старались держаться семьями и всю работу делать сообща.

  • В канун праздника существовал обычай загадывать желание. Для этого на Красной горке (месте гуляний) вбивали кол в землю, а утром семьи приходили и завязывали на нем ленточки.

Мясоед обозначает время, когда церковь разрешает к употреблению мясо после ограничений Рождественского поста
Приметы 10 января

  • Вьюга и мороз – к холодному лету.

  • Соль отсырела – к непогоде.

  • Нет ветра, иней на деревьях – к удачному и урожайному году.

  • Кошка спит целый день, воробьи чирикают под крышей – к потеплению.

  • Сильный снегопад – к оттепели.

10 января продолжаются Святки
Что нельзя делать в Домочадцев день: суеверия

  • Быть в одиночестве: праздник издавна отмечали семейным застольем.

  • Заниматься тестом и выпечкой женщинам – эта примета предвещает ссору.

  • Открывать окна и выносить мусор, чтобы счастье и благополучие не покинули дом.

  • Брать деньги в долг: иначе, согласно поверью, человек надолго останется в должниках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как празднуются Святки, а также что нельзя делать. Праздник отмечали еще в шестом веке: в документах тех времен церковь предписывала всем верующим почитать его.

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