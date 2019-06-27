День Конституции 2019: поздравления в стихах и прозе

В пятницу, 28 июня в Украине будут праздновать День Конституции. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Конституции Украины в 1996 году.

Отметим, что это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления в стихах и прозе.

Politeka.net

Поздравления с Днем Конституции в стихах

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

Телеканал 24

День конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилие,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

Корреспондент.net

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

Vgorode

Поздравления с Днем Конституции в прозе

В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

superfun.su

С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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