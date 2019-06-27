День Конституции 2019: поздравления в стихах и прозе

В пятницу, 28 июня в Украине будут праздновать День Конституции. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Конституции Украины в 1996 году.
Отметим, что это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления в стихах и прозе.
Politeka.net
Поздравления с Днем Конституции в стихах
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
Телеканал 24
День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилие,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Корреспондент.net
Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
Vgorode
Поздравления с Днем Конституции в прозе
В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!
superfun.su
С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
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