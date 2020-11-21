День Достоинства и Свободы: Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана. Фото и видео

В субботу, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Так, ровно семь лет назад на Майдане Независимости началась национальная акция протеста, известная как Евромайдан.

Праздник также посвящен началу Оранжевой революции 22 ноября 2004 года. OBOZREVATEL предлагает вспомнить события, которые навсегда изменили историю нашей страны.

Праздник является преемником Дня Свободы, который в 2005-2011 годах отмечался 22 ноября и был посвящен Оранжевой революции, но был отменен президентом Виктором Януковичем. 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко своим указом учредил День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

21 ноября 2013 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что правительство приостанавливает подготовку к ассоциации с Евросоюзом. В ответ на это украинцы вышли на Майдане Незалежности в Киеве. Национальная акция протеста началась около 22 часов вечера, а к полуночи на Майдане было около 1,5 тысячи человек. Протест мгновенно распространился на всю Украину: по состоянию на 28 ноября к забастовке присоединились десятки тысяч студентов.

В ночь на 30 ноября участников мирной акции жестоко разогнали силовики, в результате чего Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. В ходе противостояний погибли десятки человек ("Небесная сотня"), а завершились протесты свержением режима и бегством Януковича. Вскоре, весной 2014 года, Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Ежегодно 21 ноября по всей Украине проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки и флешмобы. В церквях служат молебны в память о Небесной Сотне, а украинцы несут цветы и лампадки к памятникам погибшим участникам Евромайдана.

20 ноября – на Крещатике, 36, будут транслировать тематические видео- и фотоматериалы.

20-22 ноября – фотовыставка "Майдан – крепость духа" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

21 ноября, 10:00-11:00, – молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной сотни, 6 (станция метро "Крещатик", верхний выход). Тематические выставки на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства.

21 ноября, 19:00, экскурсионные программы в центре столицы.

21 ноября – 15 марта – выставочный проект "Век несокрушимых" (вокруг Монумента Независимости).

21-30 ноября – в читальном зале Государственного архива Киева можно ознакомиться с архивными документами "Ко Дню Достоинства и Свободы". А в Публичной библиотеке имени Леси Украинки – увидеть книжную экспозицию "Слава Героям!".

25 ноября – презентация военно-драматического фильма "Мать Апостолов" в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ".

29 ноября – встреча киевской молодежи с лидерами Белорусского национально-освободительного движения, литературный вечер в честь белорусского поэта-шестидесятника Владимира Короткевича.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю сына Героя Небесной Сотни Леонида Полянского, который стал авиатором. Парень поступил в Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба, чтобы стать военным летчиком.