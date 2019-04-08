День ангела Анны: лучшие поздравление и открытки

Сегодня, 8 апреля отмечают День ангела Анны. Это имя означает "благодать", "милость божья", "миловидная". Оно имеет древнееврейское происхождение.
В христианстве Анна — мать Богородицы, жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления и открытки с Днем ангела Анны.
Поздравление с Днем Анны в стихах
Дорогая, Анна, ты неотразима!
Опьяняешь взглядом, женщина-весна.
Так желанна будь же и всегда любима,
Верными друзьями будь окружена!
Пусть же от веселья щечки розовеют,
И сердечко пляшет без конца гопак.
Все твои проблемы пусть ветра развеют.
За руку с удачей делай каждый шаг.
Анечка, Анюта, от души желаю
Море тебе счастья, водопад любви!
И не знай болезней вовсе, дорогая,
И такой цветущей сотню лет живи!
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сверкай!
Поздравление с Днем Анны в прозе
Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
СМС-поздравления с Днем Анны
Поздравляем тебя, Анна!
Улыбайся, не грусти!
Добивайся неустанно
Счастья на своем пути!
Дорогая Аннушка,
Тебя я поздравляю,
Всей своей душою
Радости желаю!
Открытки с Днем ангела Анны
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