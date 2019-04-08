День ангела Анны: лучшие поздравление и открытки

Сегодня, 8 апреля отмечают День ангела Анны. Это имя означает "благодать", "милость божья", "миловидная". Оно имеет древнееврейское происхождение.

В христианстве Анна — мать Богородицы, жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления и открытки с Днем ангела Анны.

Поздравление с Днем Анны в стихах

Дорогая, Анна, ты неотразима!

Опьяняешь взглядом, женщина-весна.

Так желанна будь же и всегда любима,

Верными друзьями будь окружена!

Пусть же от веселья щечки розовеют,

И сердечко пляшет без конца гопак.

Все твои проблемы пусть ветра развеют.

За руку с удачей делай каждый шаг.

Анечка, Анюта, от души желаю

Море тебе счастья, водопад любви!

И не знай болезней вовсе, дорогая,

И такой цветущей сотню лет живи!

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

Поздравление с Днем Анны в прозе

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

СМС-поздравления с Днем Анны

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Дорогая Аннушка,

Тебя я поздравляю,

Всей своей душою

Радости желаю!

Открытки с Днем ангела Анны

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