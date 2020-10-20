День ангела Алины: красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями

Обладательницы имени Алина во вторник, 20 октября, отмечают свой день ангела. Так, в этот день верующие почитают память мученицы Алины Бельгийской.

К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Кто такая Алина Бельгийская

Святая Алина Бельгийская, согласно ее житию, приняла христианство вопреки воле ее отца-феодала, за что подверглась преследованиям и была убита слугами родителя в 640 году. На могиле мученицы стали происходить чудеса, и в результате и сам отец девушки стал христианином.

Значение имени Алина

Алина – сокращенная форма имени Аделина, которое является уменьшительно-ласкательной формой древнегерманского имени Адела. Значение его трактуется как "великодушная", "благородная", "величественная".

С днем ангела Алины: смс, стихи и проза

Тебе пожелаю, Алина,

Счастливых и ярких мгновений,

Пусть жизнь будет доброй и дивной

Без всяких обид и сомнений.

И всё, что на сердце таится,

Всё то, о чём только мечтала,

Скорее пусть осуществится,

Чтоб ты ещё радостней стала!

***

Аліна, у свято це, мила,

Нехай буде радість на душі.

Хочу, щоб ти була щаслива,

Щасливіше всіх на всій Землі!

Бажаю життю дивуватися,

Бажаю нового хотіти,

З мрією своєї не розлучатися,

Бажаю багато чого втілити!

Любов нехай буде чистою, світлою

І триває довгі-довгі роки.

Дорога життя хай буде легкою,

Смуток не торкнеться нехай тебе!

***

С днем рождения, Алина!

Жизнь пусть будет очень длинной

И счастливой, и веселой.

Впечатлений много новых,

Пусть карман не опустеет,

А душа не зачерствеет,

От любви глаза горят,

Грусть не омрачает взгляд.

***

Зі святом тебе, Аліна!

Нехай у всьому буде успіх,

Життя хай буде як малина,

Йди сміливо тільки вперід.

В цей день тобі бажаю

Бути навічно молодою,

Не хворіти, а бути здоровою,

З ніг збивати всіх красою!

***

Судьба твоя в твоих руках,

Лепи, как будто это глина.

Забудь тревоги, риски, страх,

Будь счастлива всегда, Алина!

Хочу еще я пожелать

Любить, творить, мечтать, смеяться,

В бою любом не отступать,

В тебя достойных лишь влюбляться!

***

Аліно, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю щастя в широко розкритій душі. Величезного душевного благополуччя, радості, любові, взаєморозуміння з дорогими людьми і дуже міцного здоров'я. Будь щаслива і завжди вір у краще!

***

Пускай твоя прекрасная улыбка, Алина, никогда не сходит с лица! Желаю тебе сказочного счастья, огромной любви и веселых преданных друзей! Пусть в твоих глазах всегда сияет яркое солнышко, ведь ты, Алиночка, очень добрый, светлый и позитивный человечек! Оставайся собой и верь в свои силы!

***

Мила Аліночко, я тебе сьогодні вітаю і хочу побажати яскравих і барвистих моментів життя, веселих і добрих емоцій, успішних справ і вдалих стартів, гучних перемог і справжнього щастя.

***

Пусть хранит тебя Господь, Алина, и жизнь твоя будет счастливой и беззаботной. Желаю сердечной теплоты, ярких эмоций и полета души – так, чтобы дыхание перехватывало! Подумай сейчас о самом сокровенном, пожелай его всем сердцем – и оно обязательно сбудется. Пусть все будет хорошо в твоей жизни, живи и радуйся каждому дню, с днем рождения!

Открытки и картинки в день ангела Алины

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у части людей нашли признак быстрой эволюции.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.