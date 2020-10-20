День ангела Алины: красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями
Обладательницы имени Алина во вторник, 20 октября, отмечают свой день ангела. Так, в этот день верующие почитают память мученицы Алины Бельгийской.
К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Кто такая Алина Бельгийская
Святая Алина Бельгийская, согласно ее житию, приняла христианство вопреки воле ее отца-феодала, за что подверглась преследованиям и была убита слугами родителя в 640 году. На могиле мученицы стали происходить чудеса, и в результате и сам отец девушки стал христианином.
Значение имени Алина
Алина – сокращенная форма имени Аделина, которое является уменьшительно-ласкательной формой древнегерманского имени Адела. Значение его трактуется как "великодушная", "благородная", "величественная".
С днем ангела Алины: смс, стихи и проза
Тебе пожелаю, Алина,
Счастливых и ярких мгновений,
Пусть жизнь будет доброй и дивной
Без всяких обид и сомнений.
И всё, что на сердце таится,
Всё то, о чём только мечтала,
Скорее пусть осуществится,
Чтоб ты ещё радостней стала!
***
Аліна, у свято це, мила,
Нехай буде радість на душі.
Хочу, щоб ти була щаслива,
Щасливіше всіх на всій Землі!
Бажаю життю дивуватися,
Бажаю нового хотіти,
З мрією своєї не розлучатися,
Бажаю багато чого втілити!
Любов нехай буде чистою, світлою
І триває довгі-довгі роки.
Дорога життя хай буде легкою,
Смуток не торкнеться нехай тебе!
***
С днем рождения, Алина!
Жизнь пусть будет очень длинной
И счастливой, и веселой.
Впечатлений много новых,
Пусть карман не опустеет,
А душа не зачерствеет,
От любви глаза горят,
Грусть не омрачает взгляд.
***
Зі святом тебе, Аліна!
Нехай у всьому буде успіх,
Життя хай буде як малина,
Йди сміливо тільки вперід.
В цей день тобі бажаю
Бути навічно молодою,
Не хворіти, а бути здоровою,
З ніг збивати всіх красою!
***
Судьба твоя в твоих руках,
Лепи, как будто это глина.
Забудь тревоги, риски, страх,
Будь счастлива всегда, Алина!
Хочу еще я пожелать
Любить, творить, мечтать, смеяться,
В бою любом не отступать,
В тебя достойных лишь влюбляться!
***
Аліно, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю щастя в широко розкритій душі. Величезного душевного благополуччя, радості, любові, взаєморозуміння з дорогими людьми і дуже міцного здоров'я. Будь щаслива і завжди вір у краще!
***
Пускай твоя прекрасная улыбка, Алина, никогда не сходит с лица! Желаю тебе сказочного счастья, огромной любви и веселых преданных друзей! Пусть в твоих глазах всегда сияет яркое солнышко, ведь ты, Алиночка, очень добрый, светлый и позитивный человечек! Оставайся собой и верь в свои силы!
***
Мила Аліночко, я тебе сьогодні вітаю і хочу побажати яскравих і барвистих моментів життя, веселих і добрих емоцій, успішних справ і вдалих стартів, гучних перемог і справжнього щастя.
***
Пусть хранит тебя Господь, Алина, и жизнь твоя будет счастливой и беззаботной. Желаю сердечной теплоты, ярких эмоций и полета души – так, чтобы дыхание перехватывало! Подумай сейчас о самом сокровенном, пожелай его всем сердцем – и оно обязательно сбудется. Пусть все будет хорошо в твоей жизни, живи и радуйся каждому дню, с днем рождения!
Открытки и картинки в день ангела Алины
Видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.