Что отмечают 21 сентября: приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2020 года празднуется Международный день мира. Также православные христиане отмечают большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Международный день мира

Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году для "распространения и укоренения идеалов мира как в отношениях внутри всех государств и народов, так и в отношениях между ними". Спустя 20 лет в системе ООН было принято решение ежегодно отмечать 21 сентября как День глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Рождество Пресвятой Богородицы

Важный церковный праздник, который относится к числу двунадесятых, был установлен в 4 веке. Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье, которая долгое время не могла иметь детей и просила об этом Бога. Взамен родители дали обет посвятить ребенка Господу, потому отдали Марию в Иерусалимский храм.

Этот день также называется Вторая Пречистая, знаменуя начало нового церковного года. На Рождество Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь и молиться.

Приметы на 21 сентября

Какая погода в этот день – такой и осень будет.

Ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.

С утра иней на траве – к непогоде.

С деревьев все листья опали – к ранней зиме.

На деревьях паутины много – к теплу.

21 сентября вся вода в колодце – святая.

Что нельзя делать 21 сентября

21 сентября нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, также под запретом генеральная уборка в доме;

Также нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола: если оставались крошки, их давали домашним животным;

Нельзя есть мясо и пить алкоголь: 21 сентября церковь настоятельно рекомендует соблюдать пост.

Нельзя ссориться с близкими и отказывать в помощи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2020 года: церковный календарь.