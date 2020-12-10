Что нельзя делать 11 декабря: праздники, приметы на Сойкин день и именинники

В пятницу, 11 декабря в мире отмечают Международный день гор и Всемирный день танго. По народному календарю – Сойкин день.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 11 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

11 декабря именины празднуют: Алексей, Андрей, Даниил, Иван, Константин, Николай, Тимофей, Анна.

11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245). Учрежден он был ранее – в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя отмечается Международный день танго (International Day of Tango) – праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

В 2009 году по решению ЮНЕСКО, танго, как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио де ла Плата, было внесено в список нематериального культурного наследия человечества.

11 декабря по народному календарю отмечается Сойкин день. Сойка – лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. На Руси считали, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой птички на крыльях находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышался тихий звон – можно было ждать прибыли, а если тишина стояла – на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая – напротив, не нужно было ждать дохода.

Если в этот день плюсовая температура, то ждите скорых морозов.

Много воронов в небе летает — будет скоро метель.

Увидеть в этот день птицу сойку — к хорошим новостям.

Сойка к дому подлетела — быть в том доме счастью.

В этот день нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Эта пятница – один из самых неподходящих дней для признаний в любви. Предки считали: отношения, рожденные 11 декабря, долго не продлятся.

Не стоит также планировать совместную жизнь, путешествия или переезды.

Уборку, смену постельного белья, стирку и другие домашние работы необходимо перенести на другой день, если хотите сохранить в доме благополучие.

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