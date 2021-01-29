30 января: какой праздник отмечают, приметы и именинники

30 января в православной церкви – День памяти святого Антония Великого, а в народе этот день больше известен как Антон-перезимник.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 30 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 30 января: Антоний, Антонина, Иван, Виктор, Георгий, Павел, Феодосий.

Антоний остался круглой сиротой в двадцать лет. Несмотря на то, что ему нужно было заботиться о младшей сестре, он продал все имущество родителей и вырученные от продажи деньги раздал бедным. После этого Антоний отдал сестру на воспитание верным и известным ему девственницам, а сам уединился в пещере среди пустыни недалеко от своего селения. Позже он переселился в развалины на берегу Нила, где жил в уединении приблизительно 20 лет.

За это время у него появилось много последователей и учеников, которые записали его наставления о Христе, о суете мира и воскресении мертвых, а также об отшельнической жизни.

30 января в народе называли Антон-перезимник. В этот день крестьяне проверяли запас корма у скота, святили сено и кормили им домашних животных. Также было принято молиться Святому Антонию о благополучном рождении телят.

Хозяйки пекут толокняные колобки, символизирующие солнце, и угощают ими детей.

Также 30 января рано утром следовало проводить обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Так, тот, кто выходил первым из хаты, должен был возвращаться домой пятками вперед. Такой ритуал демонстрировал, что в жилище пришел сам хозяин.

Теплая погода 30 января предвещает сильные морозы в ближайшее время.

Если показалось солнце в полдень – это означает, что будет ранняя весна.

Если ночью не видно звезд, то будет хороший урожай зерновых культур.

Ясный и безветренный день – к морозу.

Если 30 января идет снег, то зима долго не отдаст свои права.

Ясная звездная ночь – к плохому урожаю.

Щебет синиц в этот день также предвещает похолодание и морозы.

В этот день женщинам запрещается вязать и прясть.

Также строго-настрого запрещено готовить чечевицу и бобовые, чтобы не провоцировать такие опасные заболевания, как оспа, корь, язва и чума.

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