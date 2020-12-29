30 декабря: какие праздники отмечают, приметы на Данилов день и именинники

30 декабря православные христиане почитают память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. В народе праздник получил название Данилов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 30 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

30 декабря именины празднуют: Никита, Николай, Александр, Иван, Петр, Даниил, Денис, Степан, Сергей, Михаил.

В Православной Церкви 30 декабря почитается память святых Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные юноши.

Царь Вавилона Навуходоносор решил ввести их в свой двор, поскольку они были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил Даниила, Анания, Мисаила и Азария роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни.

Именно за это Господь подарил Ананию, Мисаилу и Азарию мудрость, а святому Даниилу – дар прозорливости и истолкования снов.

В народе 30 декабря отмечают Данилов день. В этот день на Руси незамужние девушки пытались получить от святого Даниила хоть немного прозорливости. Ведь святой, по поверью, мог расшифровать любые послания.

Существовало следующее гадание. Для того чтобы увидеть будущего супруга, необходимо было взять три лавровых листа и написать на них имена трёх святых отроков – Анания, Азария и Мисаила. Затем положить их под подушку и лечь спать. Во сне должен был явиться суженый.

Метель началась – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

В этот день нельзя целовать спящего младенца, так как ребенок может серьезно заболеть.

Нельзя ругаться и сплетничать.

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