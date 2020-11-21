22 ноября: какой праздник отмечают, приметы в день Матроны Зимней и именинники

В воскресенье, 22 ноября православные христиане чтят память преподобной Матроны. По народному календарю – день Матроны Зимней. Также в церквях проводилось празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".В мире отмечают День сыновей.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 22 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

22 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

Несмотря на то, что этот праздник неофициальный, его отмечают во многих странах мира. В этот день поздравляют семьи, в которых есть сын, а также всех мужчин как сыновей. Общих традиций для праздника пока нет, так что в каждой семье его отмечают по-разному.

Чудотворная икона Божией матери, именуемая "Скоропослушница", находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Через эту святую икону "Скоропослушницы" Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена.

В этот день почитается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе. Она оставила семью и посвятила жизнь служению Богу. Матрона переоделась в мужскую одежду, остригла волосы и ушла в мужской монастырь, где представилась евнухом. На Руси говорили, что "с Матрены (Матроны) Зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор".

Иней утром – в следующем году будет хороший урожай овса.

Пошел дождь – будет урожай пшеницы.

Снегопад – непогода затянется еще на месяц.

Иней покрыл деревья – к морозам.

Туман – к оттепели.

В этот день запрещено отдавать старую и не постиранную одежду.

Также нельзя ссориться и думать плохо о ком-либо.

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