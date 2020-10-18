19 октября: какой завтра праздник, приметы в Фомин день и именинники

19 октября 2020 года православная церковь отмечает память апостола Фомы. В народе праздник называют – "Фома", "Фомин день", "Фома Хлебник", "Фома неверующий" (или "Фома неверный").

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 19 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фомин день

В церковном календаре 19 октября – дата почтения памяти апостола Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Фома", "Фомин день", "Фома Хлебник", "Фома Неверный".

Святой Фома был простым рыбаком в Галилее, пока не услышал проповедь Христа. Он присоединился к Иисусу в странствиях и был избран в число ближайших учеников. Фому даже прозвали "близнецом", потому что он был похож на Учителя. Апостол следовал за Иисусом повсюду и стал свидетелем его страданий.

Именно с этим святым связано прозвище "Фома неверующий". По приданию, он не поверил апостолам, что к ним явился воскресший Иисус, пока Спаситель не явился к нему лично и не позволил прикоснуться к ранам. Мученическую смерть Фома получил после приказа правителя индийского города Мелиапора Маздая.

В народе дата приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству. Также наши предки считали, что в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней, но для этого необходимо было придерживаться особых правил.

Приметы на 19 октября

Если погода безветренная, то скоро похолодает.

Вороны в стае собираются – к непогоде.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

Бледное солнце на закате – к похолоданию.

Вечерняя заря ярко-красного цвета – к ненастью.

Если утро туманное и мрачное, то день будет погожим.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Что нельзя делать 19 октября

В этот день нельзя отказывать нищим в куске хлеба, иначе год грозится быть неурожайным.

Нельзя на Фому обманывать.

На Фому категорически запрещено лениться, сплетничать.

Также нельзя переедать.

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