14 октября: какой завтра праздник, приметы на Покров Богородицы и именинники

14 октября православные христиане во всем мире празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Украинцы также отмечают две важные даты: День защитника Украины и День украинского казачества.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 14 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Покров Пресвятой Богородицы

Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября, а появился на Руси еще в 1164 году. По преданию, Пресвятая Дева с ангелами явилась к молящимся, воззвала к Господу, стянула покрывала с головы и накрыла всех в храме от врагов. Это непереходящий великий православный праздник.

В этот день верующие посещают церковь, а к Пресвятой Богородице обращаются с молитвами о своих семьях. Кроме того, многие верят, что брак, заключенный на Покров, всегда будет под защитой Девы Марии, поэтому 14 октября можно заметить большое количество свадеб.

Также Покров считается особенным днем для незамужних девушек. В праздник было принято молиться у иконы Божией Матери о хорошем муже и крепкой семье в будущем. Девушки проговаривали: "Святая Покровушка, покрой мне головушку, хоть тряпкой, хоть цветком, лишь бы не остаться девой".

День защитника Украины

14 октября в стране также официально празднуют День защитника Украины. Праздник был установлен в 2014 году указом президента Петра Порошенко.

Целью Дня защитника Украины обозначено чествование мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие укреплению патриотического духа в обществе. Вместе с учреждением этой даты в Украине был отменен советский аналог праздника – День защитника отечества, который отмечался 23 февраля.

День украинского казачества

Праздник приурочен к Покрову, поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков. Эта дата установлена указом президента от 7 августа 1999 года, учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности.

Также 14 октября отмечается День Ангела Александра, Алексея, Веры, Святослава и Романа.

Приметы 14 октября:

Откуда ветер дует – оттуда морозы придут.

Журавли улетают – к ранней и холодной зиме.

Снег на Покров — к снежной зиме.

На улице грязь под ногами – зима встанет через четыре седьмины.

Что нельзя делать на Покров 14 октября

Заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, шитьем, рукоделием. Порядок наводили накануне праздника.

Отказывать в гостеприимстве. Считается, что радушный прием гостей принесет в дом достаток.

Ругаться, злиться, сквернословить. Время стоит посвятить чистым помыслам.

Употреблять алкоголь и переедать. Обычно в праздник Пресвятой Богородицы поста нет. Но в 2020 году он приходится на среду – постный для православных день. Яйца, мясные, молоко и блюда из них есть нельзя, но разрешается рыба.

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