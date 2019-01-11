Где-то загулял? Стало известно о конфузе принца Уильяма с праздником жены

Британский принц Уильям чуть не опоздал на празднование дня рождения своей супруги герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Как сообщает Daily Mail, она собрала чаепитие в Кенсингтонском дворце, где также присутствовали дети Джордж, Шарлотта и Луи.

Принц Уильям 9 января должен был присутствовать на юбилее благотворительной организации London's Air Ambulance. Так как мероприятие оказалось продолжительным, он не смог прибыть во дворец к супруге вовремя. Хотя на чаепитие все же прибыл.

Для того, чтобы добраться до дома, он вылетел на одном из своих вертолетов MD 902 Explorer.

Что именно принц подарил своей возлюбленной, доподлинно неизвестно. Хотя поклонники предполагают, что это был скромный презент личного характера, о котором королевская семья не станет распространяться. В официальных социальных сетях представители Кенсингтонского дворца поблагодарили всех, кто поздравил герцогиню Кембриджскую.

"Спасибо всем за ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон праздновала свой 37 день рождения 9 января.

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