В сети высмеяли нелепый костюм Трампа на встрече с королевой

Президента США Дональда Трампа высмеяли за плохо сидящий смокинг, в котором он пришел на ужин к королеве Елизавете II во время робочего визита в Великобританию.

Так, внимание пользователей Twitter привлекло то, что на мероприятии Трамп был в пиджаке с чересчур длинными рукавами, в слишком длинном белом жилете и в брюках большого размера. Об этом сообщает Daily Mail.

"Мелания что, положила ваш пиджак в сушилку во второй раз?", — пошутил один из пользователей.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the....