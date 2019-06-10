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/Мода

В сети высмеяли нелепый костюм Трампа на встрече с королевой

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Президента США Дональда Трампа высмеяли за плохо сидящий смокинг, в котором он пришел на ужин к королеве Елизавете II во время робочего визита в Великобританию.

Так, внимание пользователей Twitter привлекло то, что на мероприятии Трамп был в пиджаке с чересчур длинными рукавами, в слишком длинном белом жилете и в брюках большого размера. Об этом сообщает Daily Mail.

Дональд Трамп и Елизавета II

Дональд Трамп и Елизавета II

"Мелания что, положила ваш пиджак в сушилку во второй раз?", — пошутил один из пользователей.

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"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

"Трамп позаимствовал пиджак у Бэррона?" — написал другой, имея в виду 14-летнего сына президента.

Также сотрудник лондонского ателье Davies & Son Патрик Мерфи заявил, что каждая деталь смокинга Трампа была сшита неверно.

"Он не подходит ему ни по росту, ни по размеру. Жилет слишком длинный, он не должен быть виден из-под пиджака. Рукава закрывают кисти рук, а они должны быть на целый дюйм короче. А брюки были чрезмерно большими и длинными для такого костюма. Такое ощущение, что он позаимствовал три разные части от трех разных костюмов", — сказал Мерфи.

Дональд Трамп, Елизавета II и Мелания Трамп

Дональд Трамп, Елизавета II и Мелания Трамп

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп попал в конфуз во время рабочего визита в Великобританию. Он вздремнул, когда королева Елизавета II говорила тост.

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Персоны
Дональд ТрампЕлизавета II
Место
Великобритания
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