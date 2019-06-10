В сети высмеяли нелепый костюм Трампа на встрече с королевой

Президента США Дональда Трампа высмеяли за плохо сидящий смокинг, в котором он пришел на ужин к королеве Елизавете II во время робочего визита в Великобританию.

Так, внимание пользователей Twitter привлекло то, что на мероприятии Трамп был в пиджаке с чересчур длинными рукавами, в слишком длинном белом жилете и в брюках большого размера. Об этом сообщает Daily Mail.

Дональд Трамп и Елизавета II

"Мелания что, положила ваш пиджак в сушилку во второй раз?", — пошутил один из пользователей.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

"Трамп позаимствовал пиджак у Бэррона?" — написал другой, имея в виду 14-летнего сына президента.

Best. Picture. Ever. Did Donnie borrow Barron's suit at the last minute because his golf attire might not cut it? Dear God. What a buffoon. #TrumpUKVisit #TrumpsAnInternationalDisgrace #Trump pic.twitter.com/aV06AT45Fx — The Lorax (@theloraxesunite) 4 июня 2019 г.

Также сотрудник лондонского ателье Davies & Son Патрик Мерфи заявил, что каждая деталь смокинга Трампа была сшита неверно.

"Он не подходит ему ни по росту, ни по размеру. Жилет слишком длинный, он не должен быть виден из-под пиджака. Рукава закрывают кисти рук, а они должны быть на целый дюйм короче. А брюки были чрезмерно большими и длинными для такого костюма. Такое ощущение, что он позаимствовал три разные части от трех разных костюмов", — сказал Мерфи.

Дональд Трамп, Елизавета II и Мелания Трамп Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп попал в конфуз во время рабочего визита в Великобританию. Он вздремнул, когда королева Елизавета II говорила тост.

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