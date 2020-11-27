В Италии создали самую дорогую женскую сумочку в мире: сколько стоит и как выглядит

В Италия компания Boarini Milanesi создала самую дорогую женскую сумочку, стоимость которой составляет семь миллионов долларов.

По словам одного из соучредителей бренда Маттео Родольфо Миланези, этот аксессуар является данью уважения к отцу, которого он потерял, еще будучи подростком, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, дамская сумочка цвета аквамарин создана из полуглянцевой кожи аллигатора и украшена 10 бабочками из белого золота, четыре из которых украшены бриллиантами, три – сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат.

Также сумку украсила застежка с бриллиантовым паве.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный модный дом Balenciaga выпустил кроссовки Track.2 за 5750 долларов, которые нельзя носить.