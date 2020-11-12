В чем встречать Новый год 2021: главные цвета и выигрышные образы

Главный символ Нового года 2021 по восточному календарю – Белый Металлический Бык – предпочитает спокойные и холодные тона. Создавая образ для Новогодней ночи, основными цветами, на которые стоит обратить внимание, должны быть белый, черный и зеленый, а также светлые металлические оттенки.

Так, астрологи также советуют обратить внимание на синий и соломенный цвета. OBOZREVATEL рассказывает, в каких образах лучше встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу.

Считается, что надевать одежду определенных оттенков нужно в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. К примеру, если ждете роста доходов – выбирайте белый наряд. Тем, кто ищет вторую половинку, стоит обратить внимание на легкие, струящиеся платья светло-серого или серебристого оттенка.

Главным аксессуаром новогодней ночи 2021 станут металлические украшения. Это могут быть как ювелирные изделия, так и бижутерия. Главное – избегать украшений с яркими камнями и прочими цветными элементами.

Отметим, категорически не рекомендуется надевать красный цвет – это символ агрессии для Быка, следовательно, весь год может быть неспокойным и сложным. следует также избегать четких геометрических и анималистических принтов.

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