Обнародован список предметов, которые описывают моду 2020 года

Издание Vogue опубликовало список предметов, которые оказались самыми популярными в 2020 году. Как выяснилось, чаще всего люди приобретали удобную домашнюю одежду.

Также в перечне есть различные аксессуары, обувь, толстовки и много другое. Все это остается в тренде и на сегодняшний день, пишет Vogue.

Тельфар Клеменс выпустил сумки для покупок еще в 2014 году, и, хотя их всегда было трудно достать, в 2020 одержимость достигла апогея. Так, эта вещь стала особенно популярной, когда политик Александрия Окасио-Кортес вышла с ней в свет.

Аксессуар стал популярен после того, как Мишель Обама появилась в нем на Национальном съезде Демократической партии. Стоит отметить, что колье разработала известный дизайнер Чари Катберт – его стоимость 295 долларов (около 8 тысяч гривен).

Основательница бренда Нелл Даймонд добавила платье с дерзким названием в свой ассортимент постельного белья и полотенец. Цена вещи составляет 125 долларов (около 3,5 тысяч гривен).

Марка спортивных костюмов Скотта Стернберга стала успешной в 2020 году. Его сайт оказался самым прибыльным за всю историю благодаря продажам в период пандемии.

После клипа Бейонсе, в котором она появилась в обтягивающем комбинезоне с лунным принтом, выросла популярность на вещи с таким дизайном.

Такие маски для голосования на выборах носили влиятельные женщины Хиллари Клинтон, Джилл Байден и Стейси Абрамс.

Массивные сандалии с двумя ремешками оказались одними из востребованных вещей этого года.

Утяжелители для запястий с функцией громкой связи были быстро распроданы, так как домашние тренировки заменили походы в спортзал.

Эту вещь в 2020 году носили многие популярные знаменитости такие как Бейонсе, Дуа Липа, Майли Сайрус, Ким Кардашьян и другие.

Самой популярной дизайнерской обувью года были резиновые сапоги Puddle от Bottega Veneta.

Кристофер Кейн разработал целую линию чехлов для iPhone, одеял, масок для лица, белья с надписью "More Joy". Отметим, что самой востребованной оказалась маска из антивирусной ткани.

После появления певца Гарри Стайлса в таком ярком кардигане, люди начали массово вязать подобные вещи и демонстрировать их в соцсетях.

Серые Джорданы с логотипом в виде галочки, которые носят такие, как Трэвис Скотт, теперь продаются по цене выше 8 тысяч долларов (около 224 тысяч гривен).

Пластиковый щиток Louis Vuitton с монограммой – один из самых необычных предметов в списке. Маска для лица стала аксессуаром, без которого мы не можем выйти из дома, и вполне логично, что люксовые бренды будут создавать свои собственные версии.

Классические кроссовки Converse All-Star были одними из популярных в этом году. Многие звезды предпочитали их носить и это выглядело очень стильно.

Помимо популярности, эта вещь очень теплая и комфортная. В этом пуховике удобно ходить гулять или просто выходить в свет.

Кардиган и бюстгальтер от Khaite стали популярными еще прошлой осенью. Но в 2020 году их активно стали раскупать и носить как знаменитости, так и обычные люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер из Латвии Санта Купча создала капсульную коллекцию одежды, которую можно носить на самоизоляции в период пандемии коронавируса.