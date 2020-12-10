Обнародован список предметов, которые описывают моду 2020 года

София Ковнир
София Ковнир
Мода
1,7 т.
Обнародован список предметов, которые описывают моду 2020 года

Издание Vogue опубликовало список предметов, которые оказались самыми популярными в 2020 году. Как выяснилось, чаще всего люди приобретали удобную домашнюю одежду.

Также в перечне есть различные аксессуары, обувь, толстовки и много другое. Все это остается в тренде и на сегодняшний день, пишет Vogue.

Сумка для покупок Telfar

Тельфар Клеменс выпустил сумки для покупок еще в 2014 году, и, хотя их всегда было трудно достать, в 2020 одержимость достигла апогея. Так, эта вещь стала особенно популярной, когда политик Александрия Окасио-Кортес вышла с ней в свет.

Сумка для покупок Telfar
Колье Vote

Аксессуар стал популярен после того, как Мишель Обама появилась в нем на Национальном съезде Демократической партии. Стоит отметить, что колье разработала известный дизайнер Чари Катберт – его стоимость 295 долларов (около 8 тысяч гривен).

Колье Vote
Платье для сна Hill House Home

Основательница бренда Нелл Даймонд добавила платье с дерзким названием в свой ассортимент постельного белья и полотенец. Цена вещи составляет 125 долларов (около 3,5 тысяч гривен).

Платье для сна Hill House Home
Спортивные костюмы

Марка спортивных костюмов Скотта Стернберга стала успешной в 2020 году. Его сайт оказался самым прибыльным за всю историю благодаря продажам в период пандемии.

Спортивные костюмы
Вещи с лунным принтом

После клипа Бейонсе, в котором она появилась в обтягивающем комбинезоне с лунным принтом, выросла популярность на вещи с таким дизайном.

Вещи с лунным принтом
Маска для голосования

Такие маски для голосования на выборах носили влиятельные женщины Хиллари Клинтон, Джилл Байден и Стейси Абрамс.

Маска для голосования
Сандалии Birkenstock Arizona

Массивные сандалии с двумя ремешками оказались одними из востребованных вещей этого года.

Сандалии Birkenstock Arizona
Браслеты для тренировки Bala

Утяжелители для запястий с функцией громкой связи были быстро распроданы, так как домашние тренировки заменили походы в спортзал.

Браслеты для тренировки Bala
Прозрачное боди Mugler

Эту вещь в 2020 году носили многие популярные знаменитости такие как Бейонсе, Дуа Липа, Майли Сайрус, Ким Кардашьян и другие.

Прозрачное боди Mugler
Ботинки Bottega Veneta

Самой популярной дизайнерской обувью года были резиновые сапоги Puddle от Bottega Veneta.

Ботинки Bottega Veneta
Аксессуары и белье "More Joy"

Кристофер Кейн разработал целую линию чехлов для iPhone, одеял, масок для лица, белья с надписью "More Joy". Отметим, что самой востребованной оказалась маска из антивирусной ткани.

Аксессуары и белье "More Joy"
Кардиган в стиле пэчворк

После появления певца Гарри Стайлса в таком ярком кардигане, люди начали массово вязать подобные вещи и демонстрировать их в соцсетях.

Кардиган в стиле пэчворк
Мужские кроссовки Dior Air Jordan

Серые Джорданы с логотипом в виде галочки, которые носят такие, как Трэвис Скотт, теперь продаются по цене выше 8 тысяч долларов (около 224 тысяч гривен).

Мужские кроссовки Dior Air Jordan
Щиток для лица Louis Vuitton

Пластиковый щиток Louis Vuitton с монограммой – один из самых необычных предметов в списке. Маска для лица стала аксессуаром, без которого мы не можем выйти из дома, и вполне логично, что люксовые бренды будут создавать свои собственные версии.

Щиток для лица Louis Vuitton
Converse Chuck Taylor All-Stars

Классические кроссовки Converse All-Star были одними из популярных в этом году. Многие звезды предпочитали их носить и это выглядело очень стильно.

Converse Chuck Taylor All-Stars
Пуховик от The North Face

Помимо популярности, эта вещь очень теплая и комфортная. В этом пуховике удобно ходить гулять или просто выходить в свет.

Пуховик от The North Face
Кашемировый кардиган и бюстгальтер от Khaite

Кардиган и бюстгальтер от Khaite стали популярными еще прошлой осенью. Но в 2020 году их активно стали раскупать и носить как знаменитости, так и обычные люди.

Кашемировый кардиган и бюстгальтер от Khaite

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер из Латвии Санта Купча создала капсульную коллекцию одежды, которую можно носить на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

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