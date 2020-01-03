Названа самая модная вещь зимы 2020 года. Фото

Модные эксперты утверждают, что популярной зимой 2020 года будет клетчатая рубашка.

Об этом сообщает "Голос.UA". По словам издания, в новом сезоне эта легендарная вещь претерпевает изменения — в моде модели из плотных тканей, а также шерстяные куртки, стилизованные под мужские сорочки.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Отмечается, что зимой рубашка в клетку должна быть частью многослойного образа и выполнять роль жакета. Носите ее поверх водолазок или даже свитеров с высоким горлом. Не забудьте добавить к своему образу пальто, объемный пуховик или дубленку и, конечно же, надеть шапку.

Фото: golos.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты назвали самые модные джинсы 2020 года. Ими стали классические скинни.

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