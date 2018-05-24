Назван главный секрет успеха свадебного платья Меган Маркл

Известный украинский дизайнер и модельер Виктория Гресь проанализировала свадебный образ Меган Маркл и рассказала, в чем, по ее мнению, состоит главный секрет столь успешного наряда.

Так, Виктория отметила, что подвенечное платье герцогини Сассекской – образ вне времени и самое обсуждаемое платье на сегодняшний день. Несмотря на то, что платье очень простое, она стоит баснословных денег и при этом считается одним из самых стильных свадебных нарядов в мире. Об этом она написала в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"В силу своей профессии я неоднократно исполняла сложные платья свадебной тематики и могу сказать со всей ответственностью, что их в принципе нельзя рассматривать как предмет дамского туалета, на который было потрачено столько-то метров ткани, кружева и часов работы. В силу грандиозности события и статуса его участников, это все переходит в категорию арт объекта или музейного экспоната. И такие платья, подобны произведению искусства, нельзя просто рассматривать как дорогой наряд", - отметила Гресь.

Меган Маркл и принц Гарри

Также Виктория объяснила. почему столь простое платье, с ее точки зрения, настолько дорогое.

"Простое по крою, без грубого и тяжелого декора, без десятка подъюбников такое дорогое. А ответ лежит на поверхности – в мире очень изменились критерии роскоши, как внешние, так и внутренние. Главным элементом является комфорт и удобство, внешняя атрибутика, отвечающая за роскошь, теперь воспроизводится чуть ли не в 3d. И кажущаяся простота на самом деле является торжеством пропорций и портновского искусства. Именно это в ее образе является главной роскошью", - подчеркнула дизайнер, добавив, что открытые плечи она бы тоже отнесла к здравому торжеству культа тела и здорового образа жизни.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

"Видимо, мы еще не совсем готовы к новым и таким тонким деталям действительно величественных образов. Просто знать о трендах недостаточно. Нужно уметь выделить каждый элемент наряда и понять его роль. И если с первого взгляда кажется, что деталей как бы нет - вы просто не туда смотрите", - подытожила Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой в субботу, 19 мая.