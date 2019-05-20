Модный взгляд: актуальные очки лета 2019

Неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. OBOZREVATEL собрал подборку интересных моделей очков на лето 2019.

Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа. Она может быть прозрачной, пластиковой, металлической, цветной, с шипами, квадратной, треугольной и даже в форме сердца.

Очки с черной широкой оправой фото: opticlub.org

Очки с оправой в шипах фото: opticlub.org

Оправа с шипами www.forbes.com

Большие детали на очках фото: opticlub.org

Оправа-сердечки www.forbes.com

Кошачья форма очков фото: prozorist.km.ua

Форма оправы – квадратная фото: ua.gepur.com

Если же говорить о линзах для очков, то лучше выбрать их в ретро-стиле.

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 1 фото: lady.tochka.net

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 2 фото: www.popsugar.com

В 2019 году в моде очки с монолинзой, либо как их еще любят называть модницы – маски. Такой аксессуар однозначно подчеркнет индивидуальность и придаст образу немного космичности.

Visor-очки. вариант 1 фото: www.forbes.com

Visor-очки. вариант 2 фото: www.popsugar.com

Уже несколько лет подряд актуальными остаются очки-авиаторы.

Очки-авиаторы. вариант 1 фото: shafa.ua

Очки-авиаторы. вариант 2 фото: lady.tochka.net

Впечатляющей новинкой лета 2019 будут очки с цепочкой.

Очки с цепочкой. вариант 1 фото: www.popsugar.com

Очки с цепочкой. вариант 2 фото: big-market.com.ua

Очки с цепочкой. вариант 3 фото: http://newsdaily.com.ua

Очки с цепочкой. вариант 4 фото: bt-women.com.ua

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