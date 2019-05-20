Модный взгляд: актуальные очки лета 2019

Неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. OBOZREVATEL собрал подборку интересных моделей очков на лето 2019.
Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа. Она может быть прозрачной, пластиковой, металлической, цветной, с шипами, квадратной, треугольной и даже в форме сердца.
Очки с черной широкой оправой
фото: opticlub.org
Очки с оправой в шипах
фото: opticlub.org
Оправа с шипами
www.forbes.com
Большие детали на очках
фото: opticlub.org
Оправа-сердечки
www.forbes.com
Кошачья форма очков
фото: prozorist.km.ua
Форма оправы – квадратная
фото: ua.gepur.com
Если же говорить о линзах для очков, то лучше выбрать их в ретро-стиле.
Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 1
фото: lady.tochka.net
Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 2
фото: www.popsugar.com
В 2019 году в моде очки с монолинзой, либо как их еще любят называть модницы – маски. Такой аксессуар однозначно подчеркнет индивидуальность и придаст образу немного космичности.
Visor-очки. вариант 1
фото: www.forbes.com
Visor-очки. вариант 2
фото: www.popsugar.com
Уже несколько лет подряд актуальными остаются очки-авиаторы.
Очки-авиаторы. вариант 1
фото: shafa.ua
Очки-авиаторы. вариант 2
фото: lady.tochka.net
Впечатляющей новинкой лета 2019 будут очки с цепочкой.
Очки с цепочкой. вариант 1
фото: www.popsugar.com
Очки с цепочкой. вариант 2
фото: big-market.com.ua
Очки с цепочкой. вариант 3
фото: http://newsdaily.com.ua
Очки с цепочкой. вариант 4
фото: bt-women.com.ua
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