ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Модный взгляд: актуальные очки лета 2019

19.1тЧитать материал на украинском

Неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. OBOZREVATEL собрал подборку интересных моделей очков на лето 2019.

Новости
Модный макияж 2019: топ-5 актуальных трендов

Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа. Она может быть прозрачной, пластиковой, металлической, цветной, с шипами, квадратной, треугольной и даже в форме сердца.

Очки с черной широкой оправой

Очки с черной широкой оправой

фото: opticlub.org

Очки с оправой в шипах

Очки с оправой в шипах

фото: opticlub.org

Оправа с шипами

Оправа с шипами

www.forbes.com

Большие детали на очках

Большие детали на очках

фото: opticlub.org

Оправа-сердечки

Оправа-сердечки

www.forbes.com

Кошачья форма очков

Кошачья форма очков

фото: prozorist.km.ua

Форма оправы – квадратная

Форма оправы – квадратная

фото: ua.gepur.com

Если же говорить о линзах для очков, то лучше выбрать их в ретро-стиле.

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 1

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 1

фото: lady.tochka.net

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 2

Очки с линзами в ретро-стиле. вариант 2

фото: www.popsugar.com

В 2019 году в моде очки с монолинзой, либо как их еще любят называть модницы – маски. Такой аксессуар однозначно подчеркнет индивидуальность и придаст образу немного космичности.

Visor-очки. вариант 1

Visor-очки. вариант 1

фото: www.forbes.com

Visor-очки. вариант 2

Visor-очки. вариант 2

фото: www.popsugar.com

Уже несколько лет подряд актуальными остаются очки-авиаторы.

Очки-авиаторы. вариант 1

Очки-авиаторы. вариант 1

фото: shafa.ua

Очки-авиаторы. вариант 2

Очки-авиаторы. вариант 2

фото: lady.tochka.net

Впечатляющей новинкой лета 2019 будут очки с цепочкой.

Очки с цепочкой. вариант 1

Очки с цепочкой. вариант 1

фото: www.popsugar.com

Очки с цепочкой. вариант 2

Очки с цепочкой. вариант 2

фото: big-market.com.ua

Очки с цепочкой. вариант 3

Очки с цепочкой. вариант 3

фото: http://newsdaily.com.ua

Очки с цепочкой. вариант 4

Очки с цепочкой. вариант 4

фото: bt-women.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гуцульские очки, которые покоряют Голливуд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Тег
Мода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яремин Марина
Яремин Марина
Спасибо за подборку! Теперь я знаю, что к моему черному костюму со Свитстайла мне надо еще очки-маску!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения