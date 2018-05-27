Модная битва: Тина Кароль и Белла Хадид выбрали одинаковые топы

Певице Тине Кароль и супермодели Белле Хадид пришлись по вкусу одинаковые топы от ультрамодного бренда OFF-WHITE.
На днях Кароль представила новую композицию под названием "Мужчина моей мечты".
После премьеры поп-дива попала в объектив известного street-style фотографа Евгения Коваленко.
Тина Кароль
Фото: Евгений Коваленко
Тина Кароль
Фото: Евгений Коваленко
Тина предстала в спортивном топе с застежкой спереди, стоимостью 405 евро, и черной атласной юбке-миди с разрезом от Esteban Cortazar. Свой эффектный наряд Кароль дополнила маленькой сумочкой от Givenchy и черными босоножками.
Супермодель Белла Хадид сочетала модный топ с джинсами украинского бренда Ksenia Schnaider. В таком образе Белла была замечена на вечеринке в рамках Недели моды в Париже в прошлом году.
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тина Кароль выпустила радио версию песни "Мужчина моей мечты" и видеоклип на нее.