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Модная битва: Тина Кароль и Белла Хадид выбрали одинаковые топы

2.2тЧитать новость на украинском

Певице Тине Кароль и супермодели Белле Хадид пришлись по вкусу одинаковые топы от ультрамодного бренда OFF-WHITE.

На днях Кароль представила новую композицию под названием "Мужчина моей мечты".

После премьеры поп-дива попала в объектив известного street-style фотографа Евгения Коваленко.

Тина Кароль

Фото: Евгений Коваленко

Тина Кароль

Фото: Евгений Коваленко

Тина предстала в спортивном топе с застежкой спереди, стоимостью 405 евро, и черной атласной юбке-миди с разрезом от Esteban Cortazar. Свой эффектный наряд Кароль дополнила маленькой сумочкой от Givenchy и черными босоножками.

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Супермодель Белла Хадид сочетала модный топ с джинсами украинского бренда Ksenia Schnaider. В таком образе Белла была замечена на вечеринке в рамках Недели моды в Париже в прошлом году.

Белла Хадид

Фото: instagram.com/bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тина Кароль выпустила радио версию песни "Мужчина моей мечты" и видеоклип на нее.

Персоны
Тина КарольБелла Хадид
Место
Украина
Объекты
МодаСтиль
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