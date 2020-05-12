Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках и что запрещали

В Советском Союзе для молодежи развлечений было не очень много. Походы в кино, прогулки по парку в компании друзей и танцы под духовой оркестр. Так было до начала 1970-х, когда в СССР появились первые дискотеки.

Вскоре дискотеки стали одним из самых популярных мест не только для развлечений, но и для "выгула" лучшей одежды. Однако стоит отметить, что изначально для модников существовал некий "дресс-код". О том, как одевалась советская молодежь на дискотеках и что им запрещали – рассказал в своей колонке на Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В 70-е годы, в период брежневского правления, для танцев существовало множество ограничений – туда могли не пустить в джинсах или в другой "стиляжьей" одежде. А также в целом придраться к внешнему виду, который "не подобает советскому человеку" – слишком длинным волосам у парней и тому подобное

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Отмечается, что тогда внешний вид молодежи контролировала советская милиция. Ну а ближе к концу восьмидесятых все запреты сняли.

В начале 80-х годов посетители дискотек стали одеваться более свободно. Они приходили в модной заграничной одежде, джинсах и кроссовках на липучках. Девушки делали химические завивки и броский макияж.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал, какая музыка играла на дискотеках в СССР.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся