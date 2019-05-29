Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

В соцсети набирает популярность новый тренд — кудрявые ресницы. Девушкам предлагают завивать накладные ресницы и приклеивать их на веки.
Создателем нового веяния является визажист Софи Петерсен. Судя по ее Instagram-аккаунту, она любит эпатировать публику разными ресницами.
Кудрявые ресницы
Фото: instagram/sofiepeterseen
Кудрявые ресницы
Фото: instagram/sofiepeterseen
Также предлагаем посмотреть и на другие фотографии, которые Петерс публиковала в сети.
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский салон красоты Nail Sunny предложил новый дизайн маникюра для своих клиентов — волосатые ногти. Видеозапись с пошаговым алгоритмом нанесения экстраординарного маникюра обнародовало известное британское издание The Daily Mail.
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