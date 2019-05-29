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/Мода

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

2.3тЧитать материал на украинском

В соцсети набирает популярность новый тренд — кудрявые ресницы. Девушкам предлагают завивать накладные ресницы и приклеивать их на веки.

Создателем нового веяния является визажист Софи Петерсен. Судя по ее Instagram-аккаунту, она любит эпатировать публику разными ресницами.

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Кудрявые ресницы

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Кудрявые ресницы

Фото: instagram/sofiepeterseen

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Также предлагаем посмотреть и на другие фотографии, которые Петерс публиковала в сети.

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кудрявые ресницы: в сети набирает популярность новый странный тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский салон красоты Nail Sunny предложил новый дизайн маникюра для своих клиентов — волосатые ногти. Видеозапись с пошаговым алгоритмом нанесения экстраординарного маникюра обнародовало известное британское издание The Daily Mail.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В гейропе как еще выделиться, не гомосекам - еще 2 влагалища на лице изобразить... омерзительно...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Михайлов Андрей, тебе виднее, противный...
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Кудрявцева Яна
Кудрявцева Яна
Спаcи6о всем тем, кто пoказал мне этoт прeкpacный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁nirecd Проcто пройдя опрoс пoлучилa пoчти пoлyгодовyю зapплату)) Пользyйтесь, пока ещe eсть возможнocть=)
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