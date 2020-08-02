Какие вещи нельзя носить вместе: пять старомодных сочетаний в одежде

Не сами вещи, а их сочетания в конечном результате определяют, каким будет ваш образ: стильным и привлекательным либо скучным и устаревшим.

Какую одежду нельзя комбинировать, чтобы не выглядеть старомодно, рассказывает OBOZREVATEL.

Кроп-топ и брюки с низкой посадкой

Короткие топы остаются в тренде уже несколько лет, но сочетание их со штанами с низкой посадкой давно вышло из моды. Выберите брюки с более высокой посадкой или просто накиньте сверху пиджак.

Открытый пупок давно вышел из моды Фото: wmj.ru

Футболка с принтом, балетки, шорты с низкой посадкой

Такое сочетание в одежде давно и безнадежно устарело. Вместо милой футболки "на выпуск" выберите однотонную либо с надписью, с удлиненными рукавами или вовсе без них. Что касается модных шорт, они не должны быть низкой посадки и сшитыми из тонкого полотна. Балетки также лучше заменить на что-то более трендовое: кроссовки, сандалии или кеды.

Футболка с "детским" рисунком и низкие шорты лучше не надевать вместе в 2020 году Фото: Bigl.ua

Обтягивающие рубашка, джинсы и балетки

Такой образ напоминает костюм официанта: джинсы скинни в сочетании с приталенной рубашкой и балетками скорее уместны для персонала хорошего ресторана, чем для стильной девушки. Носите более современную обувь с квадратным или острым носком, а тесную рубашку замените на более свободную.

Две вещи oversize

Тренд на oversize по-прежнему актуален. Однако не следует "перегибать" с количеством таких вещей: сочетайте их с более изящными.

Тонкие трикотажные кардиганы в 2020 году выглядят старомодно Фото: vovk.com

Тонкий кардиган и рубашка

Тонкие трикотажные кардиганы лучше оставить в далеком прошлом. Выбирайте более плотные объемные модели и комбинируйте их с футболкой или топом.

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