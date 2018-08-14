"Как руки-базуки": странный наряд Дорофеевой осудили в сети

Вокалистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила своих поклонников новым экспериментальным образом, который вызвал споры в сети.
Так, артистка предстала перед камерой в экстравагантном наряде: полупрозрачных леггинсах и желтом пиджаке с массивными рукавами, из-за которых Надю сравнили со знаменитым синтоловым бодибилдером "Руки-базуки" (Кирилл Терешин). Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Дорофеевой.
Поклонники раскритиковали странную одежду певицы. Особенно их смутили вульгарные лосины, сквозь которые видно белье. Они пристыдили Надю, отметив, что она "слишком часто показывает свои трусы".
Пиджак также вызвал споры среди фолловеров, которые назвали его примером безвкусицы.
Однако, при этом, огромное количество фанов похвалило Дорофеева за смелый и необычный лук, отметив, что певица в любом виде - настоящая красотка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым соблазнительным фото, из-за которого ее назвали обладательницей "лучших бедер страны".