"Как руки-базуки": странный наряд Дорофеевой осудили в сети

Вокалистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила своих поклонников новым экспериментальным образом, который вызвал споры в сети.

Так, артистка предстала перед камерой в экстравагантном наряде: полупрозрачных леггинсах и желтом пиджаке с массивными рукавами, из-за которых Надю сравнили со знаменитым синтоловым бодибилдером "Руки-базуки" (Кирилл Терешин). Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Дорофеевой.

Поклонники раскритиковали странную одежду певицы. Особенно их смутили вульгарные лосины, сквозь которые видно белье. Они пристыдили Надю, отметив, что она "слишком часто показывает свои трусы".

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Авг 2018 в 2:51 PDT

Пиджак также вызвал споры среди фолловеров, которые назвали его примером безвкусицы.

Однако, при этом, огромное количество фанов похвалило Дорофеева за смелый и необычный лук, отметив, что певица в любом виде - настоящая красотка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым соблазнительным фото, из-за которого ее назвали обладательницей "лучших бедер страны".