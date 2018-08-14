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"Как руки-базуки": странный наряд Дорофеевой осудили в сети

22.3тЧитать новость на украинском

Вокалистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила своих поклонников новым экспериментальным образом, который вызвал споры в сети.

Так, артистка предстала перед камерой в экстравагантном наряде: полупрозрачных леггинсах и желтом пиджаке с массивными рукавами, из-за которых Надю сравнили со знаменитым синтоловым бодибилдером "Руки-базуки" (Кирилл Терешин). Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Дорофеевой.

Поклонники раскритиковали странную одежду певицы. Особенно их смутили вульгарные лосины, сквозь которые видно белье. Они пристыдили Надю, отметив, что она "слишком часто показывает свои трусы".

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Пиджак также вызвал споры среди фолловеров, которые назвали его примером безвкусицы.

Однако, при этом, огромное количество фанов похвалило Дорофеева за смелый и необычный лук, отметив, что певица в любом виде - настоящая красотка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева восхитила своих поклонников новым соблазнительным фото, из-за которого ее назвали обладательницей "лучших бедер страны".

Персоны
Надя ДорофееваВремя и Стекло
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