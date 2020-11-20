Как подобрать базовый гардероб и сэкономить на этом: Андре Тан дал советы

Украинский дизайнер Андре Тан подробно рассказал о капсульном гардеробе и что нужно для его создания.

Так, на странице в Instagram он продолжает свою рубрику #спросиАндре и дает советы на выбранную тему.

Капсула – это вещи, которые объединены одним стилем. Например, капсула для поездки в отпуск – это несколько летних вещей, включая обувь, которая подойдет к каждому образу.

Андре Тан отметил, что сейчас в моде сознательное потребление, а капсульный гардероб поможет уберечь себя от спонтанных покупок.

Ваш шкаф забит “под завязку”, а вы носите постоянно одно и тоже? Значит вы уже практикуете капсульный гардероб. А вообще, это подойдет всем, кто хочет сэкономить свое время и деньги.

В первую очередь, необходимо выбросить (подарить/продать/утилизировать) со шкафа вещи, которые годами пылятся на полках.

Это достаточно трудно, поэтому дизайнер предложил такой метод: нужно вывесить весь свой гардероб на вешалки и, если вы надеваете вещь хоть раз, то переворачиваете вешалку другой стороной. По окончанию месяца вы трезво оцените состояние своего гардероба.

Сначала платья, затем юбки и брюки, далее топы, свитера, верхняя одежда. Обувь и аксессуары подбираются отдельно и уже после того, как основные капсулы готовы.

Верхов должно быть больше, чем низов: к одному низу должно подходить минимум три сочетающихся верха. Так, с одними брюками получится составить много разнообразных образов.

В одной капсуле должно быть не более трех акцентных цветов + базовые монохромные.

Андре Тан добавил, что иметь капсульный гардероб очень выгодно. Вы не просто тратите деньги на 10 вещей, а приобретаете от 30 разных луков за счет сочетаемости всех элементов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал о том, как во время карантина и мирового кризиса сэкономить на одежде.