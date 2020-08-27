Как не стоит одеваться осенью 2020: 4 главных ошибки (фото - marieclaire.ru).
Осенью женщинам хочется выглядеть максимально комфортно и стильно, но мелкие промахи в образе могут все испортить.
В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о самых распространенных ошибках в осеннем стиле. Модницам не стоит так одеваться в 2020 году.
Если принты будут одновременно, скажем, и на свитшоте, и на брюках или юбке, то визуально они "потеряются", а само сочетание будет смотреться нелепо. Стилисты советуют разбавлять наряды однотонными вещами – на их фоне принт будет выделяться.
shoppingschool.ru
Бесцветная одежда делает образ блеклым, скучным и не дает женщинам выразить свою индивидуальность. Поэтому, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды этой осенью, модницам следует разбавлять свои наряды яркими ацентами.
pinterest.com
Летние наряды под теплым пальто или курткой смотрятся странно, а также превращают женский образ в безвкусицу. Поэтому данные шорты следует заменить кюлотами из денима или любого другого материала.
elle.ru
Мини с коротким пальто также смотрится вульгарно и несовременно. Поэтому женщинам следует, к примеру, короткую юбку носить с длинным пальто. Такой прием визуально сделает вас выше и стройнее.
glamusha.ru
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