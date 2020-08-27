Как не стоит одеваться осенью 2020: 4 главных ошибки

Осенью женщинам хочется выглядеть максимально комфортно и стильно, но мелкие промахи в образе могут все испортить.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о самых распространенных ошибках в осеннем стиле. Модницам не стоит так одеваться в 2020 году.

Сочетать разные принты в одежде

Если принты будут одновременно, скажем, и на свитшоте, и на брюках или юбке, то визуально они "потеряются", а само сочетание будет смотреться нелепо. Стилисты советуют разбавлять наряды однотонными вещами – на их фоне принт будет выделяться.

shoppingschool.ru

Носить бесцветную одежду

Бесцветная одежда делает образ блеклым, скучным и не дает женщинам выразить свою индивидуальность. Поэтому, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды этой осенью, модницам следует разбавлять свои наряды яркими ацентами.

pinterest.com

Добавлять летние шорты в осенний образ

Летние наряды под теплым пальто или курткой смотрятся странно, а также превращают женский образ в безвкусицу. Поэтому данные шорты следует заменить кюлотами из денима или любого другого материала.

elle.ru

Сочетать мини с коротким пальто

Мини с коротким пальто также смотрится вульгарно и несовременно. Поэтому женщинам следует, к примеру, короткую юбку носить с длинным пальто. Такой прием визуально сделает вас выше и стройнее.

glamusha.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о 6 модных трендах, которые будут особенно популярны осенью 2020 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!