Эксперты назвали самые популярные цвета в 2021 году

Компания Shutterstock определила три главных оттенка, которые будут популярны в 2021 году. Желтый, сине-зеленый и мягкий оранжевый будут преобладать в новых коллекциях дизайнеров и цветовой гамме известных брендов.

Для исследования эксперты выбрали фото, которые чаще всего загружали пользователи сети в 2020 году. Об этом стало известно на официальном сайте компании.

Так, одним из главных оттенков в новом году будет "шампанское под парусом" – это мягкий оттенок оранжевого ближе к белому. Можно использовать сияющий голографический градиент из его родственных цветов: нежно-розового и мягкого лаймового зеленого.

Также в 2021 году популярность обретет "золото фортуны" – темный богатый оттенок желтого. Его можно сочетать с другими цветами драгоценных камней, например, с аметистовым фиолетовым и бирюзовым зеленым.

Базовый цвет "зеленого прилива" – сине-зеленый, а сам этот глубокий оттенок является серым тоном сине-зеленого. Дополняйте им более светлые и яркие палитры, содержащие другие триадные цвета, например, воздушный лавандовый или современный шалфейный зеленый.

Как сообщал OBOZREVATEL, пережить холодное время года вам помогут теплые шубы, в которых любая девушка будет выглядеть безупречно. В 2021 году одними из популярных остаются цветные, оверсайз, искусственные модели и многие другие.