Для королевы Елизаветы II создадут перчатки, защищающие от COVID-19

Для королевы Великобритании Елизаветы II изготовят специальные перчатки, которые защитят ее от коронавируса.

Так, в ее гардеробе есть множество видов такого аксессуара, поэтому для королевы он является неотъемлемой частью в образе, пишет Telegraph.

Как стало известно, идею воплотит дизайнер Корнелия Джеймс. Она создаст два варианта перчаток – из шерсти и хлопка.

Отмечается, что в производстве будет использован материал из Швейцарии, который убивает вирусы и микробы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как королеву Елизавету II раскритиковали за несоблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса, она посетила Вестминстерское аббатство в защитной маске.