День рождения принцессы Дианы: 7 знаковых ее платьев

Сегодня, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 57 лет. Принцессу Уэльскую по праву можно назвать иконой стиля: каждый ее выход в свет вызывал восторг и активно обсуждался в мировых СМИ. Диана остается одной из самых популярных личностей XX века.

В день рождения принцессы OBOZREVATEL решил вспомнить 7 знаковых нарядов любимицы британской публики.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года. Венчание проходило в Соборе Святого Павла. Не Диане было роскошное свадебное платье цвета слоновой кости с восьмиметровым шлейфом. Наряд из шелковой тафты, украшенной кружевами, стразами и жемчужинами создали для Дианы дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль. Интересно, что на случай непредвиденных обстоятельств были сделаны еще две точные копии этого платья. Одна из копий хранится в музее мадам Тюссо в Лондоне, а оригинал находится в родовом поместье Спенсеров Althorp. Голову Дианы украшала драгоценная фамильная тиара.

Диана Спенсер и принц Чарльз Фото: Getty

В 1986 году принцесса Диана посетила торжественный прием в Вене. На ней было роскошное сияющее платье от Catherine Walker. После ее смерти наряд был продан на аукционе.

Принцесса Диана Фото: Getty

Платье Дианы Фото: Getty

Актеру Джону Траволте посчастливилось танцевать с принцессой Дианой. Произошло это в 1985 году на ужине в Белом доме во время президентства Рональда Рейгана. Для того вечера Диана выбрала изысканный наряд из бархата от Victor Edelstein. Платье было продано на аукционе за 240 тысяч фунтов стерлингов (317 тысяч долларов), сообщала газета Express.co.uk.

Принцесса Диана и Джон Траволта Фото: Getty

Одно из самых знаменитых платьев, которое надевала принцесса Уэльская – это творение греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Диана примерила облегающее черное платье длиной чуть выше колена на вечеринку, организованную галереей "Серпентайн" в июне 1994 года. Диана добавила к наряду с открытыми плечами жемчужное ожерелье-чокер. В тот же вечер по телевидению было сообщено о романе принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Наряд Дианы СМИ назвали "платьем мести".

Принцесса Диана Фото: Getty

Леди Ди могла позволить себе надеть платье со смелым вырезом на спине. В наряде от Catherine Walker Диана появилась на премьере фильма "Назад в будущее" Роберта Земекиса в 1985 году.

Принцесса Диана Фото: Getty

Принцесса Диана Фото: Getty

Принцесса Диана в вечернем платье от Bellville Sassoon сопровождала принца Чарльза на мероприятии Royal Variety в Лондоне (1984 год).

Принцесса Диана и принц Чарльз Фото: Getty

Леди Ди на Балу института костюма появилась в платье в бельевом стиле с кружевом от Christian Dior (1996 год).

Принцесса Диана Фото: Getty

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