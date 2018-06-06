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Без купальников: в США основательно изменили правила главного конкурса красоты

1.3тЧитать новость на украинском

Главный конкурс красоты в США будет проходить без знаменитого дефиле в купальниках.

По словам руководительницы попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, теперь "Мисс Америка" обретет характер соревнования, а оценки внешности отойдут на второй план, пишет АВС.

Ввместо дефиле в купальниках претендентки на титул самой красивой девушки США будут проходить интервью. Девушек будут судить по их внутренними качествами и расспрашивать об увлечениях. Также оцениваться будут и умственные качества моделей, находчивость, эрудированность.

Конкурс красоты "Мисс Америка"

ibtimes.com

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"Какая девушка не захочет найти новые возможности, почувствовать себя сильной, получить навыки лидерства, возможность оплатить обучение и показать себя миру такой, какая она есть, показать свою душу?" - высказала свое мнение Гретхен Карлсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодая украинка Яна Власюк, которая родом из города Нововолынск (Волынская область), завоевала победу на престижном конкурсе красоты в США.

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США
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Мода
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