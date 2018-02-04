Парень дошел до финала конкурса красоты, притворившись девушкой. Впечатляющие фото

В Казахстане 22-летний парень дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan без смены пола.

Об этом передает Sputnik.

Героем необычной истории стал Илай Дягилев, который отправил свои фотографии для участия в конкурсе.

Фотографии молодого человека в образе красотки из Шымкента Арины Алиевой пришлись по вкусу многим казахстанцам, что позволило ему пройти в финал состязания.

Илай Дягилев в образе Арины Sputnik

"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — поделился своим мнением Илай.

Алматинец отметил, что раньше в девушках было больше естественности и женской харизмы и именно эти качества, а не просто внешнюю оболочку, необходимо пропагандировать.

Илай Дягилев в образе Арины Sputnik

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"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал", — продолжил свой рассказ герой истории.

На вопрос о том, каким видит по-настоящему красивого человека, Дягилев отметил важность внутренней красоты, индивидуальной наполненности и здоровья, что в совокупности позволят любому быть по-настоящему красивым.

Илай Дягилев Sputnik

"Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам", — резюмировал парень.

Отметим, что после своего добровольного разоблачения, по решению оргкомитета конкурса Miss Virtual Kazakhstan-2018 участница из Южно-Казахстанской области Арина Алиева была дисквалифицирована за предоставление недостоверных сведений о себе и заменена на другую участницу.

Илай Дягилев Sputnik

Отметим, что Илай Дягилев живет и работает в Алматы. Участвует в модных показах в качестве модели вместе со своей творческой командой, с которой создает различные образы для фотосессий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинская модель победила на мировом конкурсе красоты.