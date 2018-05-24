Самая полная в мире модель показала невероятный способ моментального "похудения": видео

Самая полная модель в мире Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, показала в социальной сети, как можно "похудеть" практически моментально с помощью специальных приложений (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

При этом девушка отметила, что все подобные программы, по ее мнению, являются полной ерундой, так как заставляют девушек почувствовать то, что их внешность несовершенна. Видео, где Тесс показывает, как за несколько секунд она "худеет" почти на 100 килограммов, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Тесс также отметила, что ее возмутило создание подобного интернет-приложения, так как для примера его работы массово используются ее фото. По ее словам, подобная обработка снимков является полной бессмыслицей,

Тесс Холлидей LiveJournal

"Никогда не позволяйте никому заставлять вас чувствовать, что вам нужно изменить внешний вид. Вы достойны любви в своем текущем теле, независимо от того, как оно выглядит. Я люблю себя и в весе 155 килограммов", - гневно отметила Холлидей.

Примечательно, что на публикацию Тесс отреагировали почти 30 тысяч пользователей Instagram.

Публикация от T E S S 🔥 (@tessholliday) 23 Май 2018 в 4:35 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одна из самых известных в мире моделей формата plus-size Тесс Холлидей, жестко высказалась о тех, кто не воспринимает полных людей.