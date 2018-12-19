Звезда "Дневников вампира" поделилась секретом идеальной фигуры

Канадская актриса Нина Добрев, известная по роли в сериале "Дневники вампира", поделилась секретами идеальной фигуры.

Так, в интервью для Women’s Health она рассказала, что усердно работает над своим телом, поэтому питается очень часто, чтобы поддерживать обмен веществ.

"Я ем каждые два часа. Так я чувствую себя здоровее. Вы счастливее, когда желудок полон, ваш мозг функционирует лучше, и так вы определенно более приятная особа", – отметила Нина.

Фото: Women`s Health

Фото: Nina Dobrev

Фото: Nina Dobrev

Также актриса добавила, что благодаря такому режиму питания, у нее находится больше сил для фитнеса. Она больше всего любит заниматься тем, что называет "тренировочным коктейлем" – смесью йоги, бега, силовых тренировок, бокса и групповых занятий.

Фото: Nina Dobrev

Фото: Nina Dobrev

Фото: Nina Dobrev

Фото: Nina Dobrev

Фото: Nina Dobrev

Как сообщал OBOZREVATEL, известная голливудская актриса австралийского происхождения и популярный кинопродюсер Марго Робби поделилась секретами идеальной фигуры. Так, по словам звезды, она ограничивает себя в потреблении сладких напитков, шоколада, фастфуда и различных вредных жиров.