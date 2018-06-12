Жанна Бадоева показала фигуру в купальнике и раскрыла свои секреты питания

Телеведущая Жанна Бадоева, которая сейчас проводит время в Италии, на странице в Instagram раскрыла свои секреты питания. Ведущая также призналась, что не курит и не употребляет алкоголь.

На фото Жанна позирует в раздельном черном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

"Вы часто спрашиваете меня про мой рацион питания. Честно говоря, он у меня настолько личный и по общему мнению тех, кто старается питаться "правильно" абсолютно отвратительный! Утро: кофе (без сахара) и бриош с кремом! (7-8 утра), обед: салат, паста (или ризотто), или мясо с овощами, или пюре, или японская кухня! Десерт. Кофе (с 12:30- 15:30), ужин: рыба или мясо с овощами, или паста! Иногда пицца или морепродукты (с 19:00) вот так!", - пишет Бадоева.

Жанна Бадоева Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна советует прислушиваться к своему организму: "Конечно, не нужно брать пример всем! Потому что все очень индивидуально! Нужно прислушиваться к своему организму и понимать, что и сколько, и когда ему нужно! При этом я стараюсь много ходить или прыгать на батуте! Я не занимаюсь спортом (не люблю), не пью и не курю (не люблю, мне не вкусно) вот вроде и все! Иногда, конечно, меняю что-то, если чувствую, что тяжело и мой организм не очень сейчас этого хочет!", - подытожила звезда.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Жанна Бадоева, которая много путешествует по работе, рассказала, как правильно собрать в поездку чемодан.