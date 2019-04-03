Вредные салаты и один вкус: факты о фастфуде, о которых не скажут в ресторанах

Любителям вкусной и вредной пищи часто сложно отказаться от блюд в сети быстрого питания сразу по нескольким причинам.

В блоге "Рravda o ede" в Instagram раскрыли 11 вещей, которых никогда не расскажут работники фастфуда.

Все блюда имеют один и тот же вкус

Фастфуд pixabay

Разные блюда фастфуда имеют почти одинаковый вкус, потому что они откалиброваны таким образом, чтобы удовлетворять все потребности сразу. В еду добавляют соленые, сладкие, острые оттенки одновременно.

Бургеры готовятся моментально

Блог Александра Зарайского

На приготовление бургеров в крупных сетях фастфуда уходит 30 секунд из-за глубокой заморозки, которой подвергается мясо.

Бургеры разработаны, чтобы их быстро съели

Пища, которую подают в ресторанах быстрого питания, не нуждается в длительном пережевывании. Чем меньше пережевывать пищу, тем меньше будет насыщенее. В итоге человек съедает больше.

Блог Александра Зарайского

Цвета пробуждают аппетит

Красный и желтый цвета чаще всего используются в сфере фастфуда, потому что вызывают подсознательное желание остановиться и перекусить.

Главная цель — продать вам больше

Согласно исследованиям ученых, 85% людей заказывают больше, чем хотели, когда сотрудники предлагают взять к заказу еще что-то. Персонал никогда не использует частицу "не" при общении на кассе.

Средняя кола = большая кола

"Простой способ улучшить продажи напитков — это увеличить объем каждой порции и расширить всю их линейку, добавив "супербольшую" и "экстрабольшую" порции. Люди подсознательно останавливают выбор на среднем из предложенного, но благодаря этому трюку средний оказывается большим. К тому же если не уточнить размер порции, кассир по умолчанию пробьет более дорогие позиции, например большую картошку и большой кофе", – сказано в сообщении.

Мясо с огня привлекает покупателей, но это иллюзия

На котлетах к бургерах следы гриля не имеют ничего общего с реальным грилем. Их создают на заводе перед заморозкой, а ароматизаторы дыма завершают иллюзию мяса с огня.

Салаты не безобидны

open-inform

По составу они могут быть более калорийными, чем стандартные блюда. Также листья салата иногда обрабатывают пищевой добавкой пропиленгликолем, чтобы предотвратить их увядание. Она признана безопасной, но о натуральности таких продуктов речь не идет. А о составе соусов не знают даже сотрудники.

Кофе в пластиковых стаканах может вызвать депрессию

В пенопласте содержится химический компонент стирол, который может выделяться при взаимодействии с горячей жидкостью. Он воздействует на нервную систему и может вызывать депрессию и потерю концентрации.

Кола вкуснее, чем в бутылке

Novate

Газированные напитки в условном McDonald’s могут казаться вкуснее, чем в бутылках, но вкус почти одинаковый. Фирменные концентраты смешиваются с водой и газируются непосредственно в ресторане, что делает их более "свежими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи раскрыли секрет быстрого похудения к лету, который не изнуряет организм и позволяет в короткие сроки привести тело в порядок.

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