Ученые разгромили популярный миф о сахаре

Употребление сахара не делает людей более энергичными и не поднимает настроение.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Германии, проанализировав более 30 исследований о воздействии "белого яда" на человеческий организм, пишет Science Alert.

"Идея о том, что высокое содержание сахара может улучшать настроение, была широко распространена в поп-культуре. Так люди по всему миру стали потреблять сладкие напитки, чтобы стать внимательнее или бороться с усталостью", – отметил исследователь Константинос Мантантзис из Университета Гумбольдта в Германии.

Иллюстрация Sous-chef

На самом же деле, по словам специалистов, сахар, напротив, приводит к ухудшению самочувствия и бодрости.

Отмечается, что после употребления сахара люди становятся вялыми, а для того, чтобы улучшить состояние, им требуется все больше сладкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали новую опасность сахара.

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