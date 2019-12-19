Это навредит: топ-7 опасных ошибок при похудении

Часто люди стремятся сбросить вес любой ценой. И тогда цель похудения — соответствовать принятым стандартам красоты, но не собственное здоровье.

Нутрициолог Светлана Никитчук отметила основные ошибки людей, которые стремятся похудеть. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: narodna-pravda.ua

Ошибка №1. Жесткая диета вместо умеренности

По словам диетолога, то, что урезав порции и калории вес растает — главный миф современного общества. Это не только не принесет желаемых результатов, но и навредит здоровью.

Фото: f-md.ru

Ошибка №2. Скудное разнообразие продуктов

Скудное разнообразие продуктов приведет к проблемам с витаминами и микроэлементами. Никитчук отметила, что худеть можно не только на гречке.

Ошибка №3. Желание похудеть за месяц сразу на 10 кг

Лишние килограммы пришли к вам не за один день, а уходить будут еще дольше! Не нужно ставить завышенных целей и срываться, не достигнув никакого результата.

Фото: kp.ua

Ошибка №4. Сидеть только на диетах и не заниматься спортом

Скорость похудения и его качество напрямую зависит от физических нагрузок. Поэтому диетолог посоветовала заниматься спортом или хотя бы делать 10 000 шагов в день.

Ошибка №5. Чрезмерное занятие спортом

Обратная сторона медали — тренировки каждый день, чтобы скорее похудеть. Не нужно загонять себя и испытывать свой организм на прочность. Эксперт отметила, что тренироваться стоит 3-4 раза в неделю.

Фото: galinaleb.com

Ошибка №6. Срывы

Не нужно пытаться скинуть завтра то, что наели вчера. Такая схема, по словам Никитчук, к сожалению, не работает.

Фото: kirasorina.livejournal.com

Ошибка №7. Нездоровый сон

Нормальный сон — залог успешного похудения и хорошего самочувствия. Поэтому стоит спать не меньше 8 часов в день.

Фото: healthy-city.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, что переход на сбалансированное питание для похудения с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни и характера труда требует времени и усилия, однако результат того стоит.

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