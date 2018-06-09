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Состоит из единого правила: популярнейшая голливудская диета поможет быстро похудеть

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Не считать калории, не соблюдать кучу правил и при этом худеть и улучшать состояние организма и кожи - это мечта многих женщин. Тщательно следя за звездами, которые покоряют своими идеальными фигурами.

Среди голливудских селебритис наиболее популярной является алкалиновая диета. Именно по ее принципами живут известные красавицы: Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Жизель Бюндхен и Гвинет Пэлтроу, пишет Vsviti.

Принципы этой системы питания довольно просты, а ее главной особенностью является то, что для диетиы стоит выучить только одно правило.

sportobzor.ru

Что такое алкалиновых диета?

Несколько лет назад врачи нутриционисты Вики Еджсон и Наташа Коррет разработали программу питания для нормализации кислотности, которая была призвана помочь людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. И если вернуть показатель pH-баланса организма к норме (от 7,35 до 7,45), то можно избавиться от проблем с пищеварением и обменными процессами. Об этом они рассказывают в книге Honestly Healthy Alkaline Programme.

Принцип алкалинового питания прост: все продукты делятся на щелочные и кислотные, а точнее, на такие, которые при переваривании дают щелочную или кислотную реакцию.

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Влияние этих двух реакций на процессы здоровья и похудения и их грамотное сочетание - основа диеты.

На что влияет диета?

У этой системы много плюсов. Так, при соблюдении алкалиновой диеты:

  • налаживаются процессы пищеварения;

  • стабилизируется аппетит, организм не "требует" переедания;

  • питательные вещества начинают лучше усваиваться;

  • улучшается состояние кожи, волос, ногтей;

  • исчезают высыпания на коже

  • появляется больше энергии, снижается утомляемость;

  • снижается вес (за месяц можно избавиться от 4-5 кг).

Единственное правило диеты - это составление рациона таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а 20% - кислотными. Это может быть рацион на день, на неделю или любой другой срок, главное - соблюдать необходимый баланс.

sportobzor.ru

Щелочные продукты:

  • Все виды молока, кроме коровьего.

  • Все фрукты, кроме винограда (много фруктов нейтральные, самый щелочной эффект в цитрусовых).

  • Все виды зелени и салатов.

  • Черный бездрожжевой хлеб, все виды круп.

  • Орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки.

  • Растительные масла.

  • Овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы).

  • Нежирные сорта рыбы (судак, камбала).

  • Зеленый и белый чай, смузи.

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Кислотные продукты:

  • Коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир).

  • Лимонад, сладкие газированные напитки.

  • Алкоголь, сладости, промышленная выпечка, консервы, колбасы.

  • Черный чай и кофе.

  • Мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености.

  • Выпечка, белый хлеб, белый шлифованный рис.

  • Виноград, сухофрукты.

  • Бобовые и кукуруза.

  • Животные жиры (сливочное масло, смалец, сало).

  • Соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).

  • Яйца.

  • Жирные сорта рыбы.

Все остальное можно оставить в обычном режиме, а именно: размер порций и количество приемов пищи. Диетологи говорят, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, однако это не обязательное условие.

Диета особенно понравится любителям овощей, но и сторонникам животной пищи не стоит отчаиваться: дело не в запрете продуктов, а в правильном их сочетании. У этого способа питания нет жестких ограничений. Однако нужно иметь в виду, что это не диета в классическом понимании, а потому похудения будет постепенным, однако качественным.

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И все же основное назначение такого питания - улучшить внешний вид не только за счет избавления от лишних килограммов, но и за счет общего оздоровления организма.

Не стоит использовать алкалиновых диету, если у вас:

  • заболевания сердца;

  • атрофический гастрит;

  • пониженная кислотность желудка;

  • почечная недостаточность.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками секретом, который наиболее эффективно помогает поддерживать фигуру в тонусе и не поправляться.

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на Обозревателе.

Тема
Диеты и фитнес
Объект
похудение
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