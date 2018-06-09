Состоит из единого правила: популярнейшая голливудская диета поможет быстро похудеть

Не считать калории, не соблюдать кучу правил и при этом худеть и улучшать состояние организма и кожи - это мечта многих женщин. Тщательно следя за звездами, которые покоряют своими идеальными фигурами.
Среди голливудских селебритис наиболее популярной является алкалиновая диета. Именно по ее принципами живут известные красавицы: Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Жизель Бюндхен и Гвинет Пэлтроу, пишет Vsviti.
Принципы этой системы питания довольно просты, а ее главной особенностью является то, что для диетиы стоит выучить только одно правило.
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Что такое алкалиновых диета?
Несколько лет назад врачи нутриционисты Вики Еджсон и Наташа Коррет разработали программу питания для нормализации кислотности, которая была призвана помочь людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. И если вернуть показатель pH-баланса организма к норме (от 7,35 до 7,45), то можно избавиться от проблем с пищеварением и обменными процессами. Об этом они рассказывают в книге Honestly Healthy Alkaline Programme.
Принцип алкалинового питания прост: все продукты делятся на щелочные и кислотные, а точнее, на такие, которые при переваривании дают щелочную или кислотную реакцию.
Влияние этих двух реакций на процессы здоровья и похудения и их грамотное сочетание - основа диеты.
На что влияет диета?
У этой системы много плюсов. Так, при соблюдении алкалиновой диеты:
налаживаются процессы пищеварения;
стабилизируется аппетит, организм не "требует" переедания;
питательные вещества начинают лучше усваиваться;
улучшается состояние кожи, волос, ногтей;
исчезают высыпания на коже
появляется больше энергии, снижается утомляемость;
снижается вес (за месяц можно избавиться от 4-5 кг).
Единственное правило диеты - это составление рациона таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а 20% - кислотными. Это может быть рацион на день, на неделю или любой другой срок, главное - соблюдать необходимый баланс.
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Щелочные продукты:
Все виды молока, кроме коровьего.
Все фрукты, кроме винограда (много фруктов нейтральные, самый щелочной эффект в цитрусовых).
Все виды зелени и салатов.
Черный бездрожжевой хлеб, все виды круп.
Орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки.
Растительные масла.
Овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы).
Нежирные сорта рыбы (судак, камбала).
Зеленый и белый чай, смузи.
Кислотные продукты:
Коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир).
Лимонад, сладкие газированные напитки.
Алкоголь, сладости, промышленная выпечка, консервы, колбасы.
Черный чай и кофе.
Мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености.
Выпечка, белый хлеб, белый шлифованный рис.
Виноград, сухофрукты.
Бобовые и кукуруза.
Животные жиры (сливочное масло, смалец, сало).
Соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).
Яйца.
Жирные сорта рыбы.
Все остальное можно оставить в обычном режиме, а именно: размер порций и количество приемов пищи. Диетологи говорят, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, однако это не обязательное условие.
Диета особенно понравится любителям овощей, но и сторонникам животной пищи не стоит отчаиваться: дело не в запрете продуктов, а в правильном их сочетании. У этого способа питания нет жестких ограничений. Однако нужно иметь в виду, что это не диета в классическом понимании, а потому похудения будет постепенным, однако качественным.
И все же основное назначение такого питания - улучшить внешний вид не только за счет избавления от лишних килограммов, но и за счет общего оздоровления организма.
Не стоит использовать алкалиновых диету, если у вас:
заболевания сердца;
атрофический гастрит;
пониженная кислотность желудка;
почечная недостаточность.
Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками секретом, который наиболее эффективно помогает поддерживать фигуру в тонусе и не поправляться.
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