Сбросила 102 кг: женщина поделилась секретом успешного похудения и удивила фото

Жительница города Левен из Шотландии сбросила 102 килограмма из 165 – почти две трети своего веса и поделилась секретом похудения.

52-летняя Трейси МакКормак рассказала, что у нее диагностировали диабет второго типа. После этого женщина начала худеть из-за угрозы для жизни, пишет lenta.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Врачи сказали, что я должна поменять образ жизни, иначе нет никаких гарантий, что я проживу еще пять лет. Я была шокирована. Это был призыв к действию, в котором я так нуждалась", – отметила МакКормак.

После неутешительных прогнозов врачей она приобрела программу для похудения, разработанную Slimming World и благодаря плану тренировок и диете сбросила около 32 килограммов.

Женщина поделилась секретом успешного похудения lenta.ru

С тех пор МакКормак изменила рацион, начала заниматься спортом и похудела на 102 килограмма. Кроме того, она приняла участие в благотворительном забеге на 10 километров.

"Мое здоровье невероятно улучшилось: диабет перешел в стадию ремиссии, а давление нормализовалось. Я чувствую себя совсем другим человеком", – поделилась женщина.

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