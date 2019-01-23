Сало - национальный украинский продукт №1, который, к тому же, одобрен диетологами!

⠀

Научные исследования гласят: сало - полезно! Так что же нам дает употребление этого продукта?

⠀

1. Сало содержит полиненасыщенную жирную арахидоновую кислоту. Она входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, а также помогает снизить уровень холестерина и способствует выведению токсинов.

⠀

2. При регулярном употреблении сала организм становится более устойчивым к вирусам.

⠀

3. Сало содержит олеиновую жирную кислоту, которая обладает противовоспалительным действием и предотвращает преждевременное старение.

⠀

4. В сале есть и другие ценные незаменимые жирные кислоты: линолевая и линоленовая.

⠀

5. Рекомендую употреблять тем, кто хочет повысить интеллектуальную деятельность. Этот продукт благоприятно влияет на работу мозга.

⠀

Но хорошего, как и всех продуктов, содержащих насыщенные жиры, - понемножку!

Новости Рецепт зимнего салата

⠀

Рекомендуемая норма - 100-150 г. в неделю.

Предпочтительнее с термообработанной и легко усвояемой пищей (например, с овощами, а не в виде бутербродов).

⠀

А вы любите сало?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!