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/Блоги - Диета и фитнес

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Сало одобрено диетологами: в чем польза?

1.6т

Сало - национальный украинский продукт №1, который, к тому же, одобрен диетологами!

Научные исследования гласят: сало - полезно! Так что же нам дает употребление этого продукта?

1. Сало содержит полиненасыщенную жирную арахидоновую кислоту. Она входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, а также помогает снизить уровень холестерина и способствует выведению токсинов.

2. При регулярном употреблении сала организм становится более устойчивым к вирусам.

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3. Сало содержит олеиновую жирную кислоту, которая обладает противовоспалительным действием и предотвращает преждевременное старение.

4. В сале есть и другие ценные незаменимые жирные кислоты: линолевая и линоленовая.

5. Рекомендую употреблять тем, кто хочет повысить интеллектуальную деятельность. Этот продукт благоприятно влияет на работу мозга.

Но хорошего, как и всех продуктов, содержащих насыщенные жиры, - понемножку!

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Рекомендуемая норма - 100-150 г. в неделю.

Предпочтительнее с термообработанной и легко усвояемой пищей (например, с овощами, а не в виде бутербродов).

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Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
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Источник:Instagram Натальи Самойленко
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