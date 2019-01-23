Сало - национальный украинский продукт №1, который, к тому же, одобрен диетологами!
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Научные исследования гласят: сало - полезно! Так что же нам дает употребление этого продукта?
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1. Сало содержит полиненасыщенную жирную арахидоновую кислоту. Она входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, а также помогает снизить уровень холестерина и способствует выведению токсинов.
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2. При регулярном употреблении сала организм становится более устойчивым к вирусам.
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3. Сало содержит олеиновую жирную кислоту, которая обладает противовоспалительным действием и предотвращает преждевременное старение.
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4. В сале есть и другие ценные незаменимые жирные кислоты: линолевая и линоленовая.
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5. Рекомендую употреблять тем, кто хочет повысить интеллектуальную деятельность. Этот продукт благоприятно влияет на работу мозга.
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Но хорошего, как и всех продуктов, содержащих насыщенные жиры, - понемножку!
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Рекомендуемая норма - 100-150 г. в неделю.
Предпочтительнее с термообработанной и легко усвояемой пищей (например, с овощами, а не в виде бутербродов).
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