ЖИР накопленный на попе это признак о неповоротливости, эгоцентризме, упрямстве и нереализованной обиды на своих родителей из-за чрезмерной опёки или недостатке родительской ласки и заботы в детстве. Обида на родителей переростает в скрытую агрессию.

Позже обладательницы пышного низа (на интуитивном уровне) чрезмерно начинают опекать своих близких: образцовая мать, жена, дочь, хозяйка.

Большая попа свидетествует о том, что вы боитесь перемен, у вас есть страх к действиям. Она позволяет заземлить вас, обрести стабильность и безопасность. Это подтверждается тем фактом, что в копчике находится чакра Муладхара, отвечающая за безопасность, родовые связи и агрессию.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нужно проработать все обиды на родителей и ваша попа начнет худеть сама по себе.

А если есть жир на животе, то стоит проработать взаимоотношения со своим мужчиной.

Меньше домашних забот. Просите мужа или детей в помощи по дому.

Сходите с салон красоты.

Найдите хобби.

Найдите свое дело и перестаньте опираться на свою 5-ю точку.

Материализуйте свой потенциал как деловая женщина. Ваш потенциал не только на кухне и в уборке.

Спасибо всем, кто меня читает.

У кого где откладываеться лишний жирок? У меня равномерно по всему телу.

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