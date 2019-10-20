ЖИР накопленный на попе это признак о неповоротливости, эгоцентризме, упрямстве и нереализованной обиды на своих родителей из-за чрезмерной опёки или недостатке родительской ласки и заботы в детстве. Обида на родителей переростает в скрытую агрессию.
Позже обладательницы пышного низа (на интуитивном уровне) чрезмерно начинают опекать своих близких: образцовая мать, жена, дочь, хозяйка.
Большая попа свидетествует о том, что вы боитесь перемен, у вас есть страх к действиям. Она позволяет заземлить вас, обрести стабильность и безопасность. Это подтверждается тем фактом, что в копчике находится чакра Муладхара, отвечающая за безопасность, родовые связи и агрессию.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нужно проработать все обиды на родителей и ваша попа начнет худеть сама по себе.
А если есть жир на животе, то стоит проработать взаимоотношения со своим мужчиной.
Меньше домашних забот. Просите мужа или детей в помощи по дому.
Сходите с салон красоты.
Найдите хобби.
Найдите свое дело и перестаньте опираться на свою 5-ю точку.
Материализуйте свой потенциал как деловая женщина. Ваш потенциал не только на кухне и в уборке.
Спасибо всем, кто меня читает.
У кого где откладываеться лишний жирок? У меня равномерно по всему телу.
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