Похудеть и разбогатеть: ученые назвали самую "выгодную" диету

Ученые из Университета Дикина в Австралии пришли к выводу, что даже в мире, где фастфуд стоит дешевле более простой и здоровой еды, возможно найти идеальную диету, с помощью которой можно привести в порядок не только собственное тело, но и улучшить финансовое положение.

Исследование диетологов на примере нескольких фокус-групп позволило выяснить, что употребление в пищу свежей рыбы, овощей, оливкового масла, орехов, бобов и цельных зерен вдобавок ко всему позволяет еще и сэкономить от $25 до $100, пишет Life.ru.

По словам специалистов, до сотни долларов в неделю (более 2,5 тысяч гривен) среднестатистический человек обычно тратит на "ненужные" и вредные продукты, которые негативно сказываются на физической форме.

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Сообщается, что предыдущие исследования команды диетологов и психологов привели к тому, что диету, богатую натуральными продуктами, признали одним из лучших средств для приведения химического баланса организма в норму. Строгое следование составленной диете, которая получила название "средиземноморская", по словам ученых, стабилизирует работу организма и предотвращает риск развития тяжелых депрессий, снижает риск развития панических атак и в целом оказывает на организм седативное действие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали две самые эффективные и доступные диеты, которые помогают безопасно и быстро сбросить вес.