Похудела и пожалела: сбросившая 70 кг британка поделилась ужасной историей

Жительница боро Челтнем в графстве Глостершир Великобритании Виктория Харриес похудела на 70 килограммов, но в результате только расстроилась из-за полученного результата.

По словам женщины, ранее она весила 144 килограмма, а причиной для похудения стало свадебное фото. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как рассказала 34-летняя Харриес, сем лет назад она посетила свадьбу друга, где, соответственно, попала в объектив фотографа. Когда женщина увидела себя на снимке, то сильно расстроилась и даже удалила отметку со своим именем в соцсетях. В то же время решила похудеть. При этом распечатала то неприятное ей фото и в качестве мотивации повесила его на дверцу холодильника.

Виктория Харриес Catwrs News

Так, британка взяла себе за правило ежедневно проходить по 10 тысяч шагов до 10-ти утра, а также сбалансировано питаться. Придерживаясь таких жестких правил, за семь лет она скинула половину своего прежнего веса и сейчас весит 74 килограмма.

Виктория Харриес Catwrs News

Правда, отметила Харриес, такой результат ее не удовлетворил. Поскольку вместо тела, о котором мечтала, она получила почти десять килограммов отвисшей кожи на животе, руках и ногах.

Виктория Харриес Catwrs News

Теперь женщина с опаской смотрит на себя в зеркале, а из-за обвисшей кожи все еще не может носить ту одежду, что хотелось бы. Ко всему прочему, незнакомые люди донимают ее расспросами, мол, не беременна ли она, что огорчает Викторию еще больше.

Виктория Харриес Catwrs News

Британка призналась, что хотела бы вообще не худеть. А сейчас взялась собирать 9,5 тысячи фунтов (около 300 тысяч гривен) на операцию по удалению излишков кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, похудение на 3 килограмма за неделю является вредным для здоровья и вызывает обратный эффект, потому избавляться от лишнего веса нужно медленнее. Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина, пояснив, как происходит этот процесс.

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