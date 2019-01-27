Почему я толстею? Названы популярные ошибки известных диет

При соблюдении популярных диет часто допускаются ошибки, которые приводят к набору веса.

Американские диетологи Лиза Янг и Сандра Дж. Аревало в интервью для CNN рассказали, что именно при выборе популярных рационов питания люди делают не так.

Безглютеновая диета

Для соблюдения такого рациона часто вместо одного куска обычного хлеба съедают два-три без глютена. По словам диетологов, отсутствие этого белка не означает, что в еде нет жиров и калорий. В продукты без глютена добавляют больше соли и сахара для вкуса, потому один обычный ломтик хлеба для худеющих менее опасен.

Отказ от жирных продуктов

Люди совершают такие же ошибки, как и в безглютеновой диете: вместо обычного йогурта съедают два обезжиренных, получая двойное количество калорий. Также отказ от жиров может быть опасен для диабетиков, ведь в пищу добавляют больше сахара.

Органическая диета

Диетологи напомнили, что этикетка "organic" означает только метод выращивания продукта. В некоторых десертах калорий почти в полтора раза больше, чем в обычных.

Средиземноморская диета

Даже придерживаясь рациона со здоровой пищей нужно следить за количеством калорий. Ведь тот же стакан орехов и два авокадо на завтрак в сумме составит 1280 калорий. А если употреблять пять ложек оливкового масла – будет около 500 калорий.

Вегетарианская диета

Вегетарианцы для чувства насыщения могут больше есть хлеба, а также употреблять соки, сладкий картофель и другие продукты, в которых высокое содержание сахара. Таким образом, вместо потери веса будет обратная реакция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, какими овощами стоит питаться зимой, чтобы поддерживать организм в форме.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!